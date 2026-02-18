Diputación de Burgos cierra el presupuesto de 2025 con la deuda más baja, 10,6% y superávit de 9,4 millones

Borja Suárez durante la presentación de los datos de liquidación del presupuesto de 2025. - DIP BURGOS

BURGOS 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Burgos ha cerrado el presupuesto de 2025 con el con la "deuda más baja" que se recuerda, un 10,6 por ciento, y con una estabilidad presupuestaria de 9,4 millones de euros, según los datos que ha facilitado este miércoles el presidente de la institución provincial. Borja Suárez.

El presidente ha defendido que la liquidación no solo refleja cifras, sino "la gestión" realizada durante el ejercicio, y ha subrayado que "más importante que aprobar presupuestos es ejecutarlos y llevarlos a buen puerto". Según los datos presentados, la institución cerró el ejercicio con estabilidad "presupuestaria positiva" al ingresar más de lo gastado, lo que evita la generación de deuda.

Asimismo,Suárez, que ha recordado que "para tener una liquidación de un presupuesto hay que tener presupuesto" y lo que ha hecho la Diputación" es aprobar y negociar" sus cuentas "en tiempo y forma", ha explicado que dentro del planteamiento de estabilidad presupuestaria al que se acogen todas las administraciones públicas, la Diputación de Burgos cierra 2025 con una deuda del 10,6 por ciento, muy lejos del máximo permitido del 110 por ciento.

Asimismo, Borja Suárez ha asegurado que la Diputación "tiene capacidad" para reducir esa deuda a cero ya que, según los datos que ha aportado, la estabilidad presupuestaria de la institución está en 9,4 millones de euros, ya que "se ha ingresado más de lo que se ha gastado por lo que no se genera deuda".

El presidente de la Diputación ha avanzado que el remanente de tesorería, es decir, los fondos que se van a incorporar para financiar parte del presupuesto es de 21,9 millones de euros, mientras que el periodo medio de pago a proveedores es de nueve días, por debajo de los 30 días de máximo que marca la ley.

En lo que se refiere al nivel de ejecución en la fase de adjudicación los porcentajes sobre el presupuesto consolidado se sitúan en gasto corriente en el 78,6 por ciento adjudicado; en subvenciones y transferencias corrientes, en el 91,5 por ciento; en inversiones reales, el 81,2 por ciento y en transferencias de capital, el 91,4 por ciento.

También ha resaltado que la totalidad de los contratos adjudicados han prosperado sin rescisión, lo que atribuye a una "política de contratación que prioriza la solvencia" de las empresas frente a las ofertas excesivamente bajas.

También ha resaltado que la totalidad de los contratos adjudicados han prosperado sin rescisión, lo que atribuye a una "política de contratación que prioriza la solvencia" de las empresas frente a las ofertas excesivamente bajas.

Por lo que se refiere al plan provincial de carreteras, con una inversión prevista de 50 millones hasta 2028, continúa siendo el "principal eje inversor", como ha afirmado Borja Suárez, quien ha apuntado que se prevé que 2026 sea el año con mayor ejecución, con cerca de 15 millones de euros, debido al traslado de obras paralizadas por el clima en 2025.

PLANES PROVINCIALES.

Sobre los Planes Provinciales, Borja Suárez ha recordado que se van a incrementar un 30 por ciento para 2026-2027 y se va a superar la cifra de inversión de los últimos cinco años.

Suárez ha insistido en que los datos que arroja la liquidación del presupuesto de 2025 "son buenos, es una economía saneada, es una economía sin deuda, es una economía que tiene capacidad para financiarse, para abordar nuevos proyectos, es una institución que tiene proyectos, que tiene estrategia y que sigue con su estrategia de mejorar las carreteras".