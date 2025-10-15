La Diputación Burgos contará con 178 millones en 2026 con los servicios sociales y las inversiones como centro del gasto

Un Momento De La Presentación De Los Presupuestos De La Diputación De Burgos Para 2026. - EUROPA PRESS

BURGOS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez, ha anunciado que la administración provincial contará con un presupuesto de 178.430.00 euros en los que primarán los servicios sociales y las inversiones en un global "de ocho líneas estratégicas".

Suárez ha fijado la apuesta de la Diputación en la parte más vulnerable de la sociedad y que necesita de las prestaciones sociales. En este bloque incluye las cinco residencias con las que cuenta la Diputación y los gastos inherentes a ellas; y también "el refuerzo" de los servicios sociales va a llevar un "incremento en ayuda a domicilio" de tres millones de euros con respecto al año anterior.

Con ello se quiere "reducir y eliminar" la lista de espera y es "una apuesta" muy por encima de otras administraciones "del pago de los propios usuarios". Además, se verán incrementados los derechos laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio con una subida que irá a cargo de la Diputación Provincial. Con ello, los servicios sociales ascenderán a "45 millones de euros". Suárez ha informado también de que en 2026 llegará la aportación de un millón de euros para el pago de los servicios a alcaldes "como agentes esenciales".

En asuntos relacionados con patrimonio, la Diputación de Burgos aportará 5,2 millones en dos años para arreglar iglesias, gracias a dicha partida que será "abierta y permanente" para enfrentarse a las "posibles urgencias y con proyectos a tiempo real". En otras ayudas a patrimonio también se van destinar ocho millones de euros.

Y en materia de urgencia, en obras "que no pueden esperar", para los pueblos se creará una "convocatoria abierta permanentemente" que vaya destinando recursos a las emergencias que se generan; y se recuperará la "convocatoria de caminos cercados y abrevaderos", vinculados al sector primario agrícola y ganadero.

PLANES PROVINCIALES

La intención de Borja Suárez es "recuperar" el peso en los Planes Provinciales en la capacidad de los ayuntamientos para desarrollar proyectos "con carácter autónomo". Por ello, se dotarán con "un 30 por ciento más" que suponen 12 millones de euros en "dos años", a los que ya se suman las aportaciones de los ayuntamientos y las de Diputación "para sumar" un plan provincial superior "a los 57 millones de euros".

Fundamentalmente, este incremento se destinará a "políticas de prevención de incendios", ha subrayado. En este capítulo entran los arreglos de "caminos de acceso a zonas forestales" o reparaciones de redes de saneamiento "con hidrantes o nuevas bocas de riego".

OTRAS INVERSIONES

El presidente provincial también ha subrayado la importancia de realizar inversiones estratégicas en lugares como en monasterio de San Salvador, en Oña, los yacimientos romanos de Clunia, la reforma del espacio de la Diputación en Fuentes Blancas, la reforma del Real Monasterio de San Agustín, la creación de nuevos parques de bomberos profesionales y su reorganización, los 13 proyectos de los fondos Next Generation, los fondos Feder y los planes de sostenibilidad turística en destino.

En carreteras se va a "reducir" ligeramente el presupuesto porque ya existe muchas obras licitadas y ejecutadas y hay otras todavía "por hacer, sin empezar", y por ello se quiere culminar este plan de carreteras y no empezar uno nuevo.

Y en materia de seguridad del patrimonio artístico, se van a vigilar las carreteras con ayuda de las Fuerzas de Seguridad del Estado para registrar tráficos y evitar robos, expolios e incendios intencionados.

Por su parte, el Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud (IDJ) va a proceder a retomar el plan de instalaciones deportivas por comarcas, mientras que la Sociedad para el Desarrollo de Burgos (Sodebur) mantendrá la acción en proyectos como el servicio de comidas en la comarca Ribera y Arlanza, el Plan Estratégico de Cicloturismo, el nuevo Plan Estratégico de Burgos (PEBUR), los planes de eficiencia energética, las ayudas al emprendimiento y el apoyo a las ferias de Lerma y la nueva planteada en Villarcayo, de caza y pesca.