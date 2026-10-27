Diputación de Burgos destina 60.000 euros para impulsar las rutas del vino de Ribera y del Arlanza en Madrid y Bilbao

Presentación del acuerdo de la Diputación con las rutas del vino de Ribera del Duero y del Arlanza. - DIP BURGOS

BURGOS, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diputación de Burgos, a través de la Sociedad para el desarrollo de la provincia (Sodebur) ha suscrito sendos convenios de colaboración con las Rutas del Vino Ribera del Duero y Arlanza, a los que destinará un total de 60.000 euros para llevar a cabo acciones conjuntas de posicionamiento del destino hasta el 31 de mayo de 2027.

El diputado presidente de Sodebur, Carlos Gallo, ha asegurado que el turismo "no deja de ser una oportunidad, un bien estratégico para la provincia" y así lo entiende la Diputación Provincial, ya que es "una oportunidad para" los pueblos.

Asimiso, Gallo, que ha estado acompañado por responsables de la Ruta del Vino de la Ribera del Duero, Miguel Ángel VGayubo, y de la Ruta del Vino del Arlanza, Miguel Ángel Rojo, ha apuntado que el vino es algo muy propio de Burgos y "la enología no deja de ser la puerta" que abre la provincia, "un producto de gran valor" que no solo da a conocer las rutas sino también a las bodegas y a los pueblos.

A través del acuerdo se van a poner en marcha acciones promocionales de manera conjunta entre ambas Rutas, "lo que favorecerá la creación de sinergias entre el sector vitivinícola, hostelero y cultural", ha explicado el presidente de Sodebur.

La Diputación, a través de Sodeburm aportará 37.000 euros al Consorcio de la Ruta del Vino Ribera del Duero para la realización de un acto de promoción B2B en Madrid, con dinámica y cata dirigida por un sumiller local, que estará dirigido a prensa especializada e influencers, al que asistirán, al menos, 60 profesionales.

Asimismo, entre las actuaciones previstas destaca un evento B2C en la ciudad de Burgos, que consistirá en la producción y edición de un vídeo promocional de la provincia como destino enoturístico que se proyectará durante seis días el próximo mes de diciembre en un centro comercial.

De forma paralela, y con el objetivo de aumentar la visibilidad a las entidades locales, bodegas y empresas turísticas que conforman la Ruta, se llevará a cabo una campaña de comunicación digital y en redes sociales que pretende conseguir, al menos, 80.000 impactos, como ha explicado Carlos Gallo.

La Ruta del Vino Arlanza recibirá 23.000 euros para un acto de promoción B2B en Bilbao, que seguirá un guion similar al que se realizará en la capital, y que también estará dirigido a prensa especializada y prescriptores, que contará con la presencia de, al menos, 60 profesionales y socios de ambas rutas.

A este evento de promoción conjunta le acompañará una campaña de publicidad digital y en redes sociales, que engloba la gestión profesional de los perfiles digitales del Consorcio Ruta del Vino Arlanza, la producción de contenidos audiovisuales adaptados a cada plataforma, campañas publicitarias segmentadas en mercados prioritarios, así como la contratación de banners en prensa digital.