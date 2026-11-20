Presentación de la campaña para incetivar las ventas en Navidad en el comercio rural. - DIP BURGOS

Las papeleras comenzarán a entregarse el 23 de noviembre hasta el 21 de diciembre en los 126 comercios participantes

BURGOS, 20 Nov. (EUROPA PRESS) - La Diputación de Burgos ha lanzado de nuevo la campaña de apoyo al comercio rural de Burgos bajo el lema 'CRB, también en Navidad!' que busca "incentivar las ventas en la provincia, en los comercios pequeños, durante estas navidades", como ha asegurado el diputado responsable del Área de Formación, Empleo y Desarrollo Local, Javier Arroyo.

'Comercio Rural Burgos, también en Navidad' se desarrollada a través de la plataforma Comercio Rural Burgos (CRB) y consistirá en el sorteo de cinco cestas navideñas de productos agroalimentarios de la provincia que pertenecen a la Marca 'Burgos Alimenta' entre los clientes que realicen compras en los comercios inscritos.

Javier Arroyo, que ha asegurado que las cestas incluyen un jamón ha explicado que se han puesto en circulación un total de 50.000 papeletas que se distribuirán desde el lunes, 23 de noviembre, exclusivamente en los establecimientos adheridos en la plataforma de CRB y que hayan querido participar en esta campaña.

Los 126 comercios que se han inscrito a esta campaña, están repartidos por localidades de menor población como Quincoces de Yuso, Los Balbases o Peral de Arlanza, y, de más población como Medina de Pomar, y que forman parte de los 35 municipios participantes.

Los clientes recibirán una papeleta por cada compra superior a 5 euros, con la que podrán participar en el sorteo y las papeletas se repartirán hasta el día 21 de diciembre.

Los cinco ganadores serán aquellos cuyas papeletas coincidan con las cuatro últimas cifras del Sorteo Extraordinario de Navidad (el Gordo) del próximo día 22 de diciembre de 2026.

Javier Arroyo ha asegurado que la Diputación continuará con estas acciones, tanto la que se llevará a cano esta Navidad, como las previstas para más adelante "en enero, febrero", ya que lo que se pretende "es dinamizar lo que es el comercio rural".