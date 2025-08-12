La Diputación de Burgos invita a Felipe VI al eclipse de 2026 para rememorar la presencia de Alfonso XIII en 1905

Foto de familia de los asistentes a la presentación, con alcaldes de varias localidades de la provincia de Burgos. - EUROPA PRESS

BURGOS 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Burgos ha cursado una invitación al Rey de España, Felipe VI, para que acuda a la provincia a contemplar el eclipse de sol total que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026. Burgos es "la provincia que más tiempo" podrá ver el eclipse, en torno a 1 minuto y 44 segundos, y es una "ocasión única", ha subrayado la portavoz del equipo de Gobierno, Inma Sierra, para repetir la visita del monarca Alfonso XIII en 1905.

Felipe VI repetiría de esta manera "la misma experiencia que vivió su bisabuelo", que estuvo en la capital de la provincia y en varios pueblos de Burgos. En aquella ocasión, el monarca y la Casa Real eligieron la ciudad para contemplar el eclipse, al igual que el Observatorio Astronómico de Burdeos, el más importe de Europa en aquella época.

Para que todos los pueblos de la provincia tengan unas directrices comunes, la Diputación Provincial de Burgos elaborará un protocolo para ayudar a los ayuntamientos a organizar la llegada masiva de personas a estos lugares.

Aunque toda la provincia estará abierta a este tipo de protocolos y de visitas, Sierra ha explicado que en el conjunto de Burgos habrá seis puntos clave establecidos por la Diputación como los "mejores": Arija, Poza de la Sal, Lodoso, Villagómez, Hacinas y Clunia.

EL ECLIPSE

Por su parte, la astrofísica Beatriz Varona ha explicado el proceso del eclipse, por qué se produce y cómo hay que observarlo. Ha recordado que los científicos aprovechan los eclipses totales de sol "para observar y tomar datos" sobre la corona solar, la región que solo es visible durante los eclipses totales de sol. Después de la totalidad del eclipse, la luna seguirá su órbita e irá poco a poco desplazándose.

La sombra que produce la luna cuando se coloca ante el sol y la tierra se llama "franja de totalidad" y va a estar situada "en la zona norte de la Península Ibérica". Burgos está "dentro de la zona de totalidad", con lo cual la provincia va a ser "ideal" para observarlo.

Para ver el sol de forma segura son necesarias gafas especiales. También se puede observar el sol con telescopios con filtro.

El de 2026 es el primero de los tres eclipses que se verán en España; habrá otro en 2027, parcial desde Burgos, y en 2028 uno anular parcial.

TURISMO

La portavoz del equipo de Gobierno, Inma Sierra, adelantado que hay muchas personas interesadas de todos los puntos del planeta en acercarse a España, en concreto a Burgos para observar este eclipse, ya que toda la provincia está afectada y la franja central es la más importante en el conjunto del norte de España. Por ello, se prevé una avalancha de turismo que ha cifrado "entre cinco y siete millones de turistas"

En la sesión de hoy ha comenzado la cuenta atrás con la presencia del vicealcalde de Burgos y alcalde en funciones, Juan Manuel Manso, que ha accionado con Sierra la máquina del tiempo a la espera del eclipse.