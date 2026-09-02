Diputación de Burgos y Junta destinarán 400.000 euros a potenciar la educación rural y la excelencia

Borja Suárez y la consejera en la presentación del convenio. - DIPUTACIÓN BURGOS

BURGOS 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Burgos ha acogido este miércoles la renovación de un convenio clave para potenciar la educación rural y la excelencia que moviliza 400.000 euros a partes iguales, financiados al 50% por ambas administraciones, a los que se suma una aportación municipal de hasta el 20% en función de las obras que se ejecuten.

El convenio ha sido rubricado por el presidente de la institución provincial, Borja Suárez, y la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, María Pardo, en cuyo transcurso el primero ha subrayado que conservar los colegios en los pueblos pequeños constituye "el mejor ejemplo de una política vertebradora" y una necesidad básica para garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio.

Por su parte, Pardo ha puesto en valor el alcance de esta alianza para dotar a los centros de Educación Infantil y Primaria del medio rural de infraestructuras propias del siglo XXI. En este sentido, la consejera ha recordado que la intervención autonómica va mucho más allá de este convenio específico.

Así, la Junta prevé destinar en la provincia de Burgos más de 22 millones de euros a actuaciones en materia educativa. Esta cifra global engloba 55 intervenciones de reforma, mejora y sustitución (RMS) en centros de localidades como Aranda de Duero, Villarcayo, Miranda de Ebro, Salas de los Infantes o Espinosa de los Monteros, centradas en renovar cubiertas, carpintería y accesibilidad.

Asimismo, el plan incluye grandes obras de gran calado, destacando los más de 11 millones de euros previstos para el Instituto de Educación Secundaria Diego de Siloe y cerca de siete para la ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional Río Ebro en Miranda de Ebro, municipio que también contará con un nuevo Centro de Educación Especial.