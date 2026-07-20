Diputación colaborará en la recuperación del castillo de Íscar (Valladolid) tras el incendio, con daños por 2,5 millones

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el alcalde de Íscar, José Andrés Sanz, visitan el castillo de la localdidad, dañado por el fuego. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

ÍSCAR (VALLADOLID), 20 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Valladolid habilitará una partida para colaborar en la recuperación del castillo de Íscar (Valladolid) tras el fuego que se produjo el pasado 14 de julio, que provocó daños por un importe de unos 2,5 millones de euros.

Así se ha puesto de manifiesto durante la visita que ha realizado a la localidad el presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, acompañado por el alcalde del municipio, José Andrés Sanz.

Íscar, que ha calificado el suceso de "tragedia", ha incidido en la magnitud de la misma una vez que se observan los daños y ha puesto en valor todo el trabajo realizado en la extinción y la colaboración "impecable" de Junta, Diputación, Ayuntamiento, voluntarios y especialmente los agricultores.

El presidente de la Diputación ha pedido prudencia, dado que el incendio no se ha dado por extinguido y ha registrado alguna reproducción, y ha señalado que una vez que se cuente con la valoración técnica de los daños la Diputación "va a estar detrás" colaborando con la reconstrucción.

Conrado Íscar ha advertido de que "desgraciadamente" este tipo de situaciones son más habituales y, ante las altas temperaturas, ha llamado a la prudencia y la responsabilidad para evitar incendios.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

El presidente de la Diputación, quien ha señalado que con la colaboración de todas las administraciones se podrá recuperar el castillo.

"Ahora lo más urgente, lo primero es que, aparte de ser nivel cero, que no se vuelva a reproducir el fuego, y una vez que tengamos esa valoración de los daños, pues sentarnos en las administraciones y en la medida de lo posible, cuanto antes devolver vida a este castillo", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Íscar, quien ha abogado ante todo por la seguridad, ha incidido en la necesidad de valorar los daños para luego intentar rehabilitar el "buque insignia" que supone la fortaleza para el municipio, que ha resultado afectado "gravemente".

"Estaríamos estimando sobre los dos millones y medio, tres millones", ha afirmado Sanz, quien ha recordado que el recinto es visitable, al mismo acuden unos 200 niños semanales, pero primero ha insistido en que es la seguridad.

Por otro lado, ha apuntado la necesidad de actuar para que, en caso de lluvia, las cenizas no lleguen al alcantarillado y ha pedido a las personas que no visiten la zona quemada ante la presencia de partículas tóxicas que son perjudiciales.

Además, ha pedido "toda la precaución posible" porque el suelo sigue estando caliente y en cualquier momento pueden tener una "desgracia" ya que no está declarada la extinción del incendio.