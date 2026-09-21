Soria se convierte en un plató de rodaje con 'Anochece, los últimos días con vida de Lorca'

Diputación de Soria. Rodaje de 'Anochece, los últimos días con vida de Federico García Lorca, en Quintana Redonda (Soria). - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de la Diputación de Soria ha aprobado la concesión de una subvención de 200.000 euros al largometraje 'Anochece, los últimos días con vida de Federico García Lorca', con el que apuesta por iniciar un proyecto que convierta a la provincia en un plató fijo de rodaje.

La producción ha recreado en el Palacio de Quintana la Colonia de Víznar, el cortijo granadino donde Federico García Lorca pasó sus últimas horas de vida antes de ser fusilado en agosto de 1936.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha detallado que el rodaje tuvo lugar del 2 al 4 de septiembre, en sesiones nocturnas que se extendieron hasta la madrugada, recreando así la atmósfera de aquellas últimas horas del poeta. "Durante esos días, los vecinos del pueblo pudieron seguir de cerca el trabajo de vestuario, maquillaje y catering del equipo, viviendo en primera persona el desarrollo del rodaje", ha apuntado Serrano, que estuvo presente en la grabación.

MÁS DE UN MILLÓN DE REPERCUSIÓN"

"La valoración de la repercusión económica del rodaje para la provincia se dará a conocer más adelante, junto a miembros de la productora e imágenes inéditas del rodaje, pero la productora ha estimado la repercusión económica en más de un millón de euros", ha analizado el presidente de la Institución.

Asimismo, la Diputación de Soria presentará un making of en el que se mostrará cómo se desarrollaron estas jornadas de rodaje. Aunque el rodaje ya ha finalizado en su totalidad, se presentará en agosto de 2027 en festivales internacionales y nacionales.

Benito Serrano, ha señalado que se trata de un proyecto que lleva tres años en marcha y que tiene como objetivo convertir a la provincia de Soria en un plato cinematográfico donde contar con una oficina y una empresa que lo gestione y escenarios fijos.

ÚLTIMOS DIAS DE LORCA

La película, está dirigida por Fernando Franco (Premio Goya al Mejor director Novel por La herida, 2014) y escrita por Fernando Navarro, Anochece es un drama que narra los últimos días de Federico García Lorca en el verano de 1936.

Huyendo de la violencia de Madrid, el poeta busca refugio en su Granada natal, donde la calma dura apenas unos días antes de que un grupo armado se lo lleve de la casa que lo protegía, sin que nadie pueda dar respuesta a la pregunta que él repite una y otra vez: "¿qué he hecho, por qué yo?".

El reparto está encabezado por Nacho Sánchez (nominado al Goya a Mejor Actor Protagonista por Mantícora) en el papel de Federico García Lorca, junto a Francesco Carril (La virgen de agosto, Los años nuevos) como Luis Rosales y Stéphanie Magnin (Segundo premio, Los Creyentes) como Concha.

La película está producida por La Terraza Films, Ferdydurke Films, Miss Muerte, Ikiru Films, Anochece en Granada AIE y Harald House, y cuenta con financiación del ICAA, RTVE, Movistar+ y Canal Sur.