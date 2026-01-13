La Diputación y Fecosva reconocen los escaparates más mágicos de la provincia del X Concurso 'Pueblos de Valladolid'

La Diputación Provincial y Fecosva entregan los premios del Concurso de Escaparates Navidad Pueblos de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los escaparates de Carnicería Cuesta (Medina de Rioseco), Deliciass Repostería Creativa (Arrabal de Portillo), Trends by Mati (Villabáñez) y Las Rosas de la Reina (Tordesillas) se han alzado con el primer premio en cada una de las cuatro zonas de la provincia en el marco del X Concurso Escaparates de Navidad 'Pueblos de Valladolid', organizado por la Diputación Provincial y Fecosva, cuyos premios se han entregado este martes en un acto celebrado en el Edificio Q-BO.

El concurso ha estado alojado en la web www.tucomerciovecino.com, ha contado con la participación de 135 comercios, y de 107 fotografías, lo que supone un incremento de 70 imágenes más que en la edición anterior.

En esta edición, en la que Miguel Berzosa Alonso, con una foto de Simancas, ha resultado ganador de la categoría fotografía, se han otorgado 11.750 euros en premios destinados a la inversión y las compras en los comercios de municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

El concurso, que alcanza este año su décima edición, se enmarca dentro del convenio de colaboración firmado en 2025 entre la Diputación de Valladolid y Fecosva para el apoyo al comercio de la provincia, con el objetivo de impulsar las ventas, incentivar el consumo, mantener el empleo y apoyar a los establecimientos comerciales de los municipios de Valladolid.

Durante el acto de entrega de premios el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, ha detallado que en esta décima edición han participado 135 comercios de las distintas comarcas de la provincia y se han presentado 107 fotografías, lo que pone de manifiesto la alta participación y el interés creciente de la población con una iniciativa que ya forma parte de la realidad de los municipios vallisoletanos.

Por ello, ha trasladado su agradecimiento a los comercios participantes y a todos los vecinos que se han implicado en la iniciativa para visibilizar la actividad económica en el medio rural y dar a conocer la provincia.

Precisamente, ha subrayado la importancia para la Diputación Provincial del pequeño comercio en el medio rural que representan un servicio imprescindible para la vida diaria en los pueblos al ser un "punto de encuentro, una razón más para quedarse y vivir en los municipios".

"Un municipio con comercios abiertos es un municipio más vivo, más humano y con mayor calidad de vida", ha expresado el presidente provincial, razón por la que la institución provincial impulsa diversas líneas de apoyo al comercio rural con ayudas directas, digitalización, venta online y la colaboración con los ayuntamientos para garantizar servicios básicos a través del comercio rural".

En este sentido, ha explicado que como novedad y con la finalidad de fomentar la participación ciudadana y la visibilidad de las fotografías y los escaparates se ha organizado un sorteo entre los participantes que visitaron la web del concurso, seleccionaron un escaparate y una fotografía y completaron el formulario correspondiente.

El sorteo efectuado de manera aleatoria mediante procedimientos informáticos el pasado día 8 de enero, ha otorgado cinco premios de 100 euros a Beatriz Herrero Adalia, Javier del Pozo Rodríguez, Sonia Gómez García, Nicolás Cristóbal Olmedo y Olatz del Río González.

CONCURSO DE ESCAPARATES Y FOTOGRAFÍA DE NAVIDAD

Por cuarto año consecutivo dentro del X Concurso de Escaparates, se ha puesto en marcha la Categoría Fotografía que permite la participación ciudadana de manera individual, sin necesidad de vinculación con ningún comercio.

Un jurado especializado ha sido el encargado de elegir los tres escaparates ganadores de cada una de las cuatro zonas de la provincia, así como de la categoría Fotografía.

A través de esta iniciativa, los comerciantes de la provincia han demostrado su creatividad y capacidad de atracción visual, mientas que vecinos y visitantes han reflejado mediante imágenes el espíritu navideño de los municipios de la provincia de Valladolid, su decoración, así como las calles comerciales y comercios destacados de cada localidad.

Los ganadores han recibido un lote de productos de "Alimentos de Valladolid, a gusto de todos", marca impulsada por la Diputación de Valladolid, y un diploma acreditativo y premios económicos de 1.000 euro, 750 euro y 500 euro destinados a la inversión en los propios establecimientos.

En el caso de la categoría Fotografía, los premios económicos están destinados a compras en comercios de municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

Como novedad, este año se ha incorporado un tercer premio en cada categoría, lo que ha permitido incrementar la dotación total de los premios hasta alcanzar los 11.750,00 euro.

En la categória de Comercios 'Premio Mejor Escaparate Tierra de campos' el primer galardón ha sido para la Carnicería Cuesta de la localidad de Medina de Rioseco; el segundo premio ha recaído en el establecimiento Joyma de la localidad de Mayorga, y el tercer premio se ha entregado a la Farmacia Rosa molina de la localidad de Villalón de Campos.

En el caso del Premio Mejor Escaparate Tierra de Pinares el primer galardón se ha concedido a Deliciass Repostería Creativa de la localidad de Portillo; el segundo a la Joyeria Josemi de la localidad de Olmedo y el tercero premio a la Óptica Íscar Audífonos de la localidad de Íscar.

Por su parte, el Premio Mejor Escaparate Duero-Esgueva ha concedido el primer galardón a Trends by Mati de la localidad de Villábañez; el segundo premio ha recaído en el Salón Vanity Hair de la localidad de Peñafiel y el tercer premio a la Tienda la Casita de la localidad de Olmos de Esgueva.

El Premio Mejor Escaparate Montes Torozos ha concedido su primer galardón a las Rosas de la Reina de la localidad de Tordesillas; el segundo a la Mercería Sole de la localidad de Tordesillas y el tercer premio a Lord Can de la localidad de Zaratán.

En la categoría Fotografía el primer premio se ha otorgado a Miguel Berzosa Alonso por una instantánea realizada en Simancas, mientras que el segundo premio ha Juan Jesús Gil Lanseros por una foto realizada en Medina de Rioseco y el tercer galardón ha recaído en Rosario Carrera de la Cruz por una foto en Tordesillas.

COLABORACIÓN "REAL Y CONTINUA"

Por su parte, el presidente de Fecosva, Jesús Herreras, ha expresado el "orgullo" de compartir esta entrega de premios de esta cita que cumple diez ediciones y se ha consolidado como "una de las principales iniciativas para apoyar el comercio en el medio rural".

A este respecto, ha destacado la colaboración "real y continua" con la Diputación Provincial que resulta "clave" para mantener la actividad económica en el ámbito rural. "Mantener abierto un pequeño negocio no es sencillo ya que requiere un esfuerzo constante y gran vocación", ha aseverado.

De igual forma, ha hecho énfasis en el importante incremento en la participación respecto al año anterior, lo que refleja el "enorme interés" de la ciudadanía que se siente parte de esta iniciativa para apoyar al comercio local.