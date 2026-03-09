Diputación impulsa las I Jornadas Gastronómicas de la Lenteja IGP Tierra de Campos con 38 establecimientos participantes

El diputado Moisés Santana, durante la presentación de las jornadas. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de las Jornadas Gastronómicas de la Lenteja IGP de Tierra de Campos, que se celebrarán del 9 al 15 de marzo, contarán con la participación de un total de 38 establecimientos, 17 en la capital y el resto distribuidos por la provincia.

Estas jornadas están organizadas por la Diputación de Valladolid a través de la marca Alimentos de Valladolid, en colaboración con la IGP Lenteja de Tierra de Campos, la Asociación Provincial de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Valladolid y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Valladolid, con el objetivo de poner en valor uno de los productos más representativos del sector agroalimentario provincial.

El diputado del Servicio de Promoción Agroalimentaria y Consumo de la Diputación de Valladolid, Moisés Santana, acompañado por la directora técnica de la IGP Lenteja de Tierra de Campos, Ana Villacé, y por Elvira Muñoz, representante de la Asociación Provincial de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Valladolid, ha presentado hoy unas jornadas que, según el diputado, ponen el foco en los productos de proximidad, y sirven para apoyar a productores y dan visibilidad a alimentos que forman parte de la identidad de Valladolid.

"Sirven para difundir la calidad de nuestras lentejas, fomentar su consumo y acercar al público el trabajo que hay detrás del sector agroalimentario", ha señalado el responsable del área en declaraciones recogidas en un comunicado.

Asimismo, Moisés Santana ha subrayado que esta iniciativa contribuye a "dinamizar pueblos y a reforzar el orgullo" por lo que se produce en esta tierra, al tiempo que permite promocionar la gastronomía local "a través de propuestas culinarias elaboradas con un producto de gran tradición en la provincia".

En este contexto, Alimentos de Valladolid continúa desarrollando acciones que acercan al público la riqueza gastronómica de la provincia, impulsando la colaboración entre productores, hosteleros y establecimientos turísticos.

Este trabajo conjunto permite fortalecer la identidad gastronómica del territorio, promover el conocimiento de sus productos más emblemáticos y generar nuevas oportunidades de dinamización económica en los municipios.

"Además, la institución provincial sigue apostando por iniciativas que combinan promoción, gastronomía y territorio, contribuyendo a poner en valor alimentos vinculados a la tradición agrícola de la provincia, como la Lenteja IGP Tierra de Campos, y reforzando el orgullo por los productos que se cultivan y elaboran en Valladolid", han añadido.

Durante las jornadas, bares y restaurantes ofrecerán elaboraciones especiales en las que la lenteja será el ingrediente principal, tanto en recetas tradicionales como en propuestas más innovadoras que permitirán descubrir nuevas formas de disfrutar de este producto.