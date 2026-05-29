La Diputación insta al Gobierno a impulsar el corredor ferroviario entre Medina del Campo, Valladolid y Palencia

El Pleno de la Diputación de Valladolid insta al Gobierno de España a impulsar el corredor ferroviario entre Medina del Campo, Valladolid y Palencia - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Valladolid ha aprobado este viernes con los votos a favor de PP, Toma la Palabra y Vox, y la abstención del PSOE la proposición del Grupo Popular en la que reclama el impulso "inmediato" del corredor ferroviario de cercanías entre Palencia, Valladolid y Medina del Campo.

Esta iniciativa del PP pide una "modernización integral" para establecer un servicio de cercanías con frecuencias "competitivas" que sea "asequible y atractivo" para la ciudadanía, según ha explicado el portavoz 'popular', Guzmán Gómez, en sus declaraciones, recogidas por Europa Press, durante la sesión plenaria.

Asimismo, la Institución provincial ha acordado exigir al Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la inclusión "prioritaria" de este corredor en la planificación estatal de infraestructuras ferroviarias y su financiación mediante fondos europeos, en la búsqueda de "la cohesión territorial, la movilidad sostenible y la lucha contra la despoblación" en el conjunto de la provincia y de la Comunidad.

Del mismo modo, el acuerdo incluye reclamar a Renfe Operadora y a ADIF la colaboración activa y la adopción de las medidas técnicas, operativas y de planificación necesarias para la puesta en servicio del corredor "en el menor plazo posible".

La Diputación dará traslado de este acuerdo al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a Renfe Operadora, a ADIF y al resto de administraciones y entidades implicadas en el desarrollo del proyecto.

SEPARACIÓN DEL SERVICIO DE SIEGA DE CUNETAS

Por otra parte, el Pleno de la Diputación de Valladolid ha aprobado por unanimidad la proposición presentada por el Grupo Vox relativa a la mejora de la planificación y ejecución de las labores de siega de cunetas en la red provincial de carreteras.

El portavoz de Vox, Mario de Fuentes, ha explicado que la siega de cunetas es una actuación que, por sus "características técnicas y por razones de seguridad", debe ejecutarse en un periodo de tiempo "muy concreto", entre las últimas semanas de mayo y las primeras de junio, y, al estar incluida en el contrato de mantenimiento de carreteras, se dificulta su "planificación y ejecución".

Por su lado, el portavoz de Toma La Palabra, Julio Pereda, ha respondido que las cunetas son "parte indivisible de la carretera", por lo que la separación del contrato carece de "lógica técnica y organizativa", aunque la formación de izquierdas ha votado finalmente a favor de la proposición.

La Institución provincial analizará la conveniencia de separar los contratos de conservación de carreteras y de siega de cunetas o, en su caso, modificar los pliegos del contrato actualmente en vigor, con el objetivo de garantizar que estos trabajos se desarrollen en el periodo "más idóneo y en condiciones óptimas de seguridad y eficacia".

Asimismo, el acuerdo aprobado persigue el favorecimiento de "una mejor organización de las actuaciones de mantenimiento" para reforzar tanto la seguridad vial como la prevención de incendios, especialmente durante los meses de mayor riesgo debido al incremento de las temperaturas.

PROPOSICIONES RECHAZADAS

El Pleno de la Diputación de Valladolid ha rechazado la proposición presentada por el Grupo Socialista referida al apoyo al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, iniciativa que ha contado con los votos a favor de PSOE y de Toma La Palabra y en contra de Vox y PP.

El portavoz socialista, Francisco Ferreira, ha defendido que esta iniciativa buscaba "la justicia y la integración", mediante la incorporación de las personas migrantes al "sistema formal", con "todos los derechos y obligaciones", y ha apuntado que la inmigración en España es "eminentemente laboral y con un perfil de edad joven".

Asimismo, el Pleno ha rechazado otra proposición, en este caso de Toma La Palabra, que trataba de instar a la Junta de Castilla y León a la creación de una red pública de transporte en malla en la provincia de Valladolid, con los votos a favor de PSOE y Toma La Palabra, la abstención de Vox y el voto en contra del PP.

El portavoz de TLP, Julio Pereda, ha aseverado que la iniciativa estaba orientada a conectar los pueblos entre sí "con una mayor autonomía y frecuencia", mientras que la diputada del PP Myriam Martín ha señalado que Valladolid cuenta con una "dispersión geográfica enorme" y esta propuesta generaría un gasto "inasumible".

PLAN PROVINCIAL DE VIVIENDA 2026

El Pleno también ha aprobado este viernes el Plan Provincial de Vivienda 2026, dotado con 3.056.000 euros, con el objetivo de "reforzar las políticas de vivienda en el medio rural y favorecer la fijación de población y el asentamiento de familias en la provincia".

El plan destina 2.006.000 euros a ayuntamientos y entidades locales menores, y 1.050.000 euros a ayudas directas a particulares, con la incorporación de novedades como el incremento del precio máximo subvencionable del alquiler hasta 600 euros mensuales y la actualización de las cuantías para construcción y rehabilitación de vivienda joven hasta los 200.000 euros.

Asimismo, el programa contempla ayudas para la adquisición, construcción y rehabilitación de viviendas municipales, así como para la compra de solares destinados a nuevas promociones residenciales, con especial atención al ámbito de Tierra de Campos, que contará con una reserva del 50 por ciento de las ayudas.

También se refuerza el programa 'Rehabitare' junto a la Junta de Castilla y León para la recuperación de viviendas en desuso destinadas al alquiler social, además de líneas de apoyo al alquiler y la rehabilitación para mayores de 36 años y un programa específico de Vivienda Joven. El plan se completa con convenios con Cáritas y Cruz Roja para la atención de personas en situación de vulnerabilidad mediante ayudas al alquiler.

OTRAS MEDIDAS APROBADAS

La Diputación ha aprobado también una nueva línea de subvenciones para la adquisición de grupos electrógenos destinados a residencias de personas mayores en municipios de menos de 20.000 habitantes, dotada con 70.000 euros.

Esta medida permitirá financiar hasta el 80 por ciento del coste de los equipos, con el objetivo de "garantizar el suministro eléctrico en servicios esenciales ante posibles incidencias", para reforzar así la seguridad y el bienestar de las personas residentes.

Además, se ha aprobado una convocatoria de ayudas a la formación y conciliación de la vida familiar, personal y laboral para residentes en el medio rural, con una dotación de 30.000 euros, así como subvenciones para la adquisición de material escolar destinadas al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, con una cuantía de 201.000 euros, canalizadas a través de los ayuntamientos.

También se han aprobado las subvenciones por importe de 205.000 euros destinadas a financiar los materiales del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2025, en el marco del Plan de Empleo Rural, con el objetivo de "apoyar a los ayuntamientos en la ejecución de obras y servicios que generan empleo para trabajadores agrarios desempleados".

Por último, se ha ratificado la programación de las Aulas de Educación y Cultura dotadas con 146.217 euros, así como una inversión de 110.055 euros destinada a los ayuntamientos con bibliotecas municipales, con el objetivo de "reforzar estos servicios culturales y mejorar su funcionamiento" en el conjunto de la provincia.