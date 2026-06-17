Diputación de León actúa de emergencia en el acceso al Valle de Fornela cortado por un arrastre tras la tormenta de ayer

La Diputación de León aborda una obra de emergencia en la vía de acceso al Valle de Fornela, cortada por un arrastre tras producirse una tormenta. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha iniciado una obra de emergencia en la carretera que da acceso al Valle de Fornela, la LE-4212, para poder restablecer el tráfico al permanecer cortada la vía tras el arrastre producido a causa de la tormenta registrada ayer.

El vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller, acompañado por el vicepresidente de la Institución provincial para El Bierzo y alcalde de Corullón, Luis Alberto Arias, han acudido este miércoles, junto con los técnicos de la entidad y la alcaldesa de Peranzanes, Henar García, al lugar afectado.

La LE-4212 ha tenido que ser cortada en un punto cercano a la carretera de Faro y durante su visita Roberto Aller ha expresado que se trata de "una auténtica desgracia", al tiempo que se ha alegrado al no haberse producido "ninguna desgracia personal". "Quiero agradecer a los trabajadores de mantenimiento de la Diputación que ayer mismo, cuando se tuvo conocimiento de este hecho, se pusieron a trabajar para comenzar a despejar esta vía", ha recalcado.

En estos momentos, ha detallado, se valora cuánto material es preciso retirar de la carretera y las consecuencias de este arrastre en la estructura, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Por otra parte, el vicepresidente de la Institución provincial ha hecho hincapié en que este hecho se ha producido por causas ajenas a la Diputación. "Desde luego el corte de carreteras y su solución corresponden a la Diputación, y para solucionarlo estamos poniendo todo nuestro empeño, pero los montes que tenían que haberse limpiado hace ya un año tras los devastadores incendios que afectaron ésta y otras zonas de la provincia siguen como están, y han sido la causa de que se haya producido este desastre", ha sostenido.

LA JUNTA "NO HA HECHO NADA" EN UN AÑO

En este sentido, ha insistido en que durante un año la Junta de Castilla y León "no ha hecho nada" y ahora es la Diputación de León y los vecinos de la zona los que recogen "los frutos de la inacción de quien verdaderamente tiene estas competencias".

Aller ha anunciado la "inmediata" puesta en marcha de una obra de emergencia para poner solución el resto de problemas con los que se encuentre la Institución provincial: "Nuestro objetivo es dar tranquilidad a los vecinos de este valle, que ya ha sufrido suficiente", ha apostillado.

En este contexto, ha explicado que los técnicos de la Diputación Provincial trabajan para valorar la situación en la que se encuentra uno de los carriles de la vía afectada y ha confiado en que no haya problemas para poder reabrir el otro carril "lo antes posible" y dar así acceso a esta zona por carretera, aunque existe una pista forestal por la que se puede circular.