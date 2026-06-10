Diputación de León apela a la unión entre turismo y gastronomía leonesa y zamorana en la jornada Paisajes en el Paladar

Astorga (León) ha acogido este miércoles la Jornada de Promoción Turístico-Gastronómica 'Zamora y Astorga: Paisajes en el Paladar'. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

ASTORGA (LEÓN), 10 (EUROPA PRESS)

La Diputación de León ha reivindicado este miércoles la unión entre el turismo y la gastronomía de las provincias leonesa y zamorana en la jornada 'Zamora y Astorga: Paisajes en el Paladar' celebrada en la capital maragata.

El vicepresidente de la Diputación y diputado del área de Productos de León, Roberto Aller, ha participado en esta jornada de promoción turístico-gastronómica, que ha servido para poner en valor los recursos de los dos territorios y buscar sinergias para fomentar la colaboración.

En el encuentro también han estado presentes el vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte; el alcalde de Astorga, José Luis Nieto; el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de León, Óscar García y el presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos), Ángel Vicente.

Durante su discurso de inauguración, el vicepresidente de la Institución provincial leonesa ha resaltado la importancia de Astorga como lugar para celebrar esta cita ya que, según sus palabras, en encuentra en "un cruce de caminos", testigo de la Vía de la Plata y del Camino de Santiago, por lo que es un lugar "inmejorable" para sellar y celebrar una unión "que lleva siglos escrita".

"SOMOS TERRITORIOS HERMANOS"

"León y Zamora somos territorios hermanos", ha sostenido Aller, que ha hecho hincapié en las características que unen a los dos territorios, especialmente en el plano gastronómico, algo que refleja "con pureza" esa alma "compartida", según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Además, Roberto Aller ha explicado que desde el área de Productos de León se lleva a cabo un gran esfuerzo para promocionar la calidad de la agroalimentación que se desarrolla en la provincia leonesa, un trabajo que también se realiza desde la provincia de Zamora. "Nuestros pastores, nuestros agricultores y nuestros bodegueros comparten los mismos desvelos y la misma pasión. Por eso, unir el potencial turístico y gastronómico de León y Zamora es un acto de justicia, pero, sobre todo, de sentido común", ha recalcado.

UNA TIERRA "VIVA" QUE "TIENE MUCHO QUE OFRECER"

Para el vicepresidente de la Diputación de León la jornada de promoción es una alianza "estratégica". "Queremos que el viajero que llegue a León se quede prendado de Zamora, y que quien visite Zamora sienta la necesidad de cruzar y descubrir León", ha declarado, para expresar que la potenciación del turismo gastronómico es "la herramienta más poderosa" para fijar población, llenar de futuro nuestro medio rural y "decir con orgullo" que esta tierra "está viva y tiene mucho que ofrecer al mundo".

Además de las degustaciones de productos de cada provincia que se han llevado a cabo, ha tenido lugar una mesa redonda en la que se han puesto sobre la mesa las potencialidades de cada uno de los territorios. Al respecto, el diputado de Productos de León se ha referido a los 17 sellos de calidad con los que cuenta León, algo que supone "una gran responsabilidad", al igual que el hecho de apoyar a cerca de 500 productores que caminan con la Diputación bajo el paraguas de su marca propia.

La Diputación, según Aller, basa su trabajo en cuatro líneas de actuación: la inyección económica directa a asociaciones y sellos de calidad, la creación y la participación en grandes escaparates comerciales, la dinamización de ferias locales en los propios pueblos y la puesta en marcha de campañas a lo largo del año encaminadas a fomentar el consumo de los productos de calidad leoneses. "Con ello, apoyamos a las figuras de calidad, apoyamos y financiamos la presencia de nuestros productores en Ferias por toda la geografía española y, cada año, organizamos la gran feria de los Productos de León, en la que tienen cabida todos nuestros productores", ha concluido.