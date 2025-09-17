La Diputación de León aprobará los próximos presupuestos antes de 2026 con una ejecución de los de 2025 cercana al 80%

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, en el Palacio de los Guzmanes, sede de la institución provincial. - EUROPA PRESS

LEÓN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha manifestado este miércoles que la institución provincial cerrará el ejercicio 2025 con una ejecución de los presupuestos en entre el 75 y el 80 por ciento y aprobará los presupuestos de 2026 antes de que finalice el año.

En este sentido, ha explicado que la Diputación aprobará este año los presupuestos del próximo ejercicio para que entre en vigor el 1 de enero de 2026 y cumpliendo así los trámites administrativos reglamentarios.

En el caso de los presupuestos de 2025, la ejecución se sitúa entre el 75 y el 80 por ciento, un porcentaje similar al de anteriores ejercicios que constituye, según ha expresado, "una buena cifra". "Nos gustaría llegar al 100 por ciento, pero entendemos que eso es imposible", ha añadido.

"Los trámites son más lentos de lo que nos gustaría, pero también entendemos que hay que asegurarse de que todo lo que se haga se haga bien", ha puntualizado y ha agregado que en la Diputación de León hay un "trabajo duro" para que las tramitaciones sean más ágiles.

Gerardo Álvarez Courel se ha pronunciado de este modo en la sede de la Diputación Provincial, donde ha presidido el acto de homenaje a las Casas de León en España.