La Diputación de León aprueba 27.500 euros en subvenciones para financiar la actividad de asociaciones de voluntariado

Archivo - La Diputación de León destina 832.000 euros para elaborar un censo de instalaciones con amianto - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la concesión de subvenciones para el año 2025 dirigidas a asociaciones de voluntariado que realicen sus proyectos o actividades en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León.

El presupuesto de la convocatoria se había fijado en 30.000 euros, de los que se han concedido finalmente 27.479 euros. Las beneficiarias son EM León, como apoyo a la campaña Mójate por la Esclerosis Múltiple (6.530 euros); la Hermandad de Donantes de Sangre de León, para el fomento y la fidelización de donantes (3.070 euros) y Cruz Roja Española, para el proyecto Somos Comunidad (11.056 euros).

Igualmente, percibirán las ayudas la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Astorga y Comarca-AFA Astorga, para la promoción y formación de personas voluntarias (1.923 euros); AFA Santa Marina, Órbigo y Páramo, de Santa Marina del Rey, para el programa de voluntariado (2.500 euros) y la Plataforma de Entidades de Voluntariado de León, pera la dinamización del voluntariado rural (2.400 euros).

El objeto de la subvención, que gestiona el área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible que encabeza el diputado Francisco Javier Álvarez, es potenciar actuaciones o proyectos que complementen la actuación de la Diputación de León en el ámbito de los servicios sociales y sociosanitarios, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Del mismo modo, se valora que contribuyan a la satisfacción de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas y habitantes de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León, con el fin último de lograr o incrementar su bienestar social y calidad de vida.

REQUISITOS.

Para poder optar a esta ayuda los proyectos deben tener una duración máxima de doce meses y haber comenzado y finalizado dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año. Además, las entidades o asociaciones deben estar legalmente constituidas e inscritas al menos desde seis meses antes en el registro regional de entidades de voluntariado de la Junta.

Con el fin de facilitar la actividad, y si la entidad beneficiaria lo solicita, tras la resolución de la convocatoria podrá abonarse un anticipo por importe de hasta el 50 por ciento de la cantidad concedida.

Esta subvención es compatible con otras ayudas o ingresos concedidos con el mismo fin por parte de cualquier administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre y cuando el importe no supere el coste total de la actividad.