La Diputación de León aprueba el convenio para usar el almacén municipal robotizado en la promoción de productos

Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, que este martes ha celebrado el último pleno del año. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de León celebrado este viernes ha dado el visto bueno al convenio de colaboración que suscribirá la Institución provincial con el Ayuntamiento de León para usar el almacén de titularidad municipal robotizado emplazado en Mercaleón para la promoción de productos leoneses.

En concreto, este asunto no figuraba en el orden del día de la sesión plenaria y se ha llevado a votación con carácter de urgencia. Así, se ha aprobado por unanimidad el convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de León y la Diputación para el impulso, gestión, coordinación y puesta en servicio de las actuaciones destinadas a la transformación digital de los modelos de negocio vinculados al sector agroalimentario y la promoción de los productos de la provincia de León.

El portavoz del PP el la Diputación, David Fernández, ha expresado que este almacén es "una patata caliente" que viene desde el Ayuntamiento de León y sacar adelante su gestión "va a ser muy complicado". A pesar de que "va a ser muy difícil hacerlo funcionar", el PP ha votado a favor de la iniciativa para intentarlo al margen de sus "dudas".

Por su parte, el portavoz de Vox, Fernando Prieto Olite, ha manifestado que "la idea es buena", aunque la duda de su gestión es "razonable". "Vamos a dar un voto de confianza", ha apuntado.

El vicepresidente primero de la Diputación y responsable de las áreas de Infraestructuras, Parque Móvil y Productos de León, Roberto Aller Llanos, ha destacado que esta iniciativa es "una apuesta más" por los productores de la provincia.

"UNA GRAN OPORTUNIDAD"

"El que tenga dudas de esta propuesta creo que poco cree en lo nuestro, en lo que tanto abanderamos cada día. Porque hay una cosa que está clara: el Ayuntamiento de León a nosotros no nos ha empujado para nada, en absoluto, simplemente yo creo que es una oportunidad de oro", ha subrayado y ha agregado que el almacén ha supuesto una gran inversión y la Diputación tiene "la gran suerte" de poder suscribir un convenio sin coste alguno para su gestión. "Yo creo que es una gran oportunidad", ha apostillado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha manifestado que la Institución tratará de rentabilizar esas instalaciones pensando en los productores leoneses y desde "la buena voluntad" y "las ganas" que pondrán los responsables de su gestión. "Debemos apostar por nuestra provincia; estoy plenamente convencido de que si todos ponemos de nuestra parte va a funcionar bien, seguro", ha concluido.

El Ayuntamiento de León daba luz verde el pasado mes de mayo en Junta de Gobierno Local a la formalización de este convenio con el objetivo de que la Diputación de León pueda utilizar los espacios de titularidad municipal del almacén robotizado ubicado en Mercaleón, que ha sido objeto de una importante actuación de robotización a través de Fondos Europeos Next Generation EU enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"DE GRAN INTERÉS"

Ambas instituciones consideran de gran interés establecer un marco colaborativo que promueva y facilite la implementación las actuaciones para el logro de la transformación digital de los modelos de distribución de negocio vinculados al sector agroalimentario y la promoción la marca Productos de León.

La cesión de espacios se plantea con carácter gratuito y temporal, pues el convenio tiene una duración prevista de cuatro años. La Diputación de León sí deberá asumir, según el acuerdo, los gastos derivados de la gestión, el mantenimiento y la conservación.