La Diputación de León aprueba la cuarta fase del Plan PIOS, que supondrá 14,5 millones para 46 municipios

Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, que este martes ha acogido el pleno del mes de diciembre en el que se ha aprobado al cuarta fase del Plan PIOS.

LEÓN 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado por unanimidad en el pleno celebrado este viernes la resolución de la convocatoria de la cuarta fase del Plan de Infraestructuras Obras y Servicios (PIOS), que supondrá la aportación de 14.512.821 euros a 46 municipios de la provincia.

El PIOS está destinado a financiar actuaciones como inversiones, obras y suministros, entre las que se encuentran el abastecimiento de agua potable a domicilio, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, accesos a los núcleos de población, así como infraestructuras viarias y otros equipamientos de titularidad municipal.

Del mismo modo, incluye la promoción de la actividad turística de interés y ámbito locales; instalaciones deportivas y de ocupación y tiempo libre; equipamientos culturales; parques públicos; bibliotecas públicas; tratamiento de residuos; cementerios o la mejora y ampliación de polígonos industriales.

Además, a través del Plan se contempla la instalación de contadores inteligentes para el control de fugas en las redes de abastecimiento de inmuebles y servicios municipales, tanto en las tomas de agua ya existentes como para la sustitución de los contadores de los usuarios del abastecimiento domiciliario del agua potable.

Igualmente, se contempla la colaboración de la Diputación con los ayuntamientos en la elaboración o modificación de inventarios de bienes municipales. Con este apoyo se podrá elaborar el inventario si no se dispone de él o actualizarlo, mejorarlo y completarlo en el caso de estar elaborado.

Las subvenciones contempladas en el PIOS están recogidas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación 2023-2025, cuyo objetivo el colaborar en la realización de todo tipo de inversiones, obras y suministros que tengan como finalizar dotar de infraestructuras y equipamientos no solo de servicios mínimos municipales obligatorios, sino también de cualquier otro de interés local prestado por los ayuntamientos.