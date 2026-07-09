La Diputación de León cierra la primera edición del programa 'Brotes' tras acercar la educación forestal a 268 escolares

La Diputación de León ha concluido la primera edición del programa de educación forestal 'Brotes'. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha concluido la primera edición del programa de educación forestal 'Brotes', impulsado por el área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, en coordinación con el área de Transición Ecológica, tras acercar la educación forestal a 268 alumnos de once centros educativos de la provincia entre los meses de enero y junio.

El programa se ha planteado con el objetivo de acercar la educación forestal al alumnado de la provincia mediante el conocimiento de los bosques y su gestión sostenible. Para ello, se han realizado cinco sesiones en cada centro, adaptadas a la edad del alumnado, a las necesidades docentes y a las características de cada localidad.

Las actividades se han desarrollado con herramientas y dinámicas de grupo orientadas al aprendizaje de conocimientos forestales, preferiblemente en los bosques, y de la mano de personal forestal, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

La primera sesión ha estado dedicada a la flora y la gestión forestal sostenible. En ella el alumnado ha trabajado en el reconocimiento de 16 especies de árboles y arbustos del entorno, sus características y formas de identificación, además de conceptos relacionados con la gestión sostenible del bosque, el consumo responsable de los recursos y la certificación forestal mediante diferentes dinámicas de juego.

La segunda sesión se ha centrado en la fauna autóctona y en el papel de los animales dentro de los ecosistemas forestales. A través de actividades prácticas, el alumnado ha identificado especies, ha trabajado las relaciones tróficas, ha conocido rastros y huellas de fauna salvaje y ha elaborado reproducciones de huellas utilizando arcilla.

La tercera jornada ha abordado el suelo como elemento esencial del ecosistema, para lo que se han abordado aspectos como la formación del suelo fértil, la recarga de acuíferos, la erosión, los efectos de los incendios forestales y la relación entre la vegetación y los hongos subterráneos mediante experiencias prácticas y dinámicas de grupo.

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Por su parte, la cuarta sesión ha estado dedicada a las amenazas que afectan a los montes, con contenidos sobre prevención y extinción de incendios forestales, gestión del combustible vegetal, aprovechamiento de recursos forestales como la biomasa, la leña o las plantas aromáticas, así como el efecto de la despoblación en el medio rural.

El programa ha finalizado en los centros con una quinta sesión orientada a la conexión con el entorno natural mediante actividades centradas en la observación, la escucha, los colores y la expresión artística utilizando elementos presentes en el bosque.

Durante el desarrollo del programa la organización ha facilitado todo el material necesario para las actividades, lo que ha incluido muestras vegetales, rastros y huellas de fauna, arcilla, material de dibujo y herramientas empleadas en la prevención de incendios.

Al finalizar las sesiones cada participante ha recibido una medalla de guardabosques. Como complemento al trabajo realizado en los centros educativos, el programa ha organizado una excursión con cada uno de los colegios participantes para que los alumnos conocieran distintos espacios forestales de la provincia como el soto de castaños de Villar de los Barrios; el pinar y la base de la BRIF de Tabuyo del Monte y el hayedo del Faedo de Ciñera.