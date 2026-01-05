La Diputación de León cierra en Santa Luisa la tradicional ronda de visitas navideñas a los centros asistenciales. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha cerrado este lunes en la residencia Santa Luisa la tradicional ronda de visitas navideñas a los centros asistenciales que gestiona la institución provincial.

El presidente, Gerardo Álvarez Courel, que ha estado acompañado por el vicepresidente, Valentín Martínez, y los diputados Francisco Javier Álvarez y José Pellitero, ha dado las gracias a toda la plantilla por su "excelente labor" centrada en ofrecer "cuidados de calidad" a los usuarios y ha subrayado el "compromiso" con el centro, en el que en 2025 se han invertido casi cuatro millones de euros.

En las instalaciones se han llevado a cabo "obras importantes", como las de los viales y jardines, que ha recordado que permiten que las personas en silla de ruedas o con movilidad reducida puedan transitar con más seguridad y que el jardín de Santa Luisa sea "mucho más aprovechable en todas las épocas del año". Del mismo modo, ha destacado que está prácticamente cerrada la adquisición de un segundo vehículo adaptado de siete plazas que facilitará los desplazamientos de los residentes.

El presidente también ha remarcado que durante este año se seguirá desarrollando el plan formativo iniciado en 2025 para "implementar de forma eficaz, comprometida y rigurosa el nuevo modelo de atención centrado en la persona" y ha hecho hincapié en que para el año recién estrenado se ha aprobado una partida en los presupuestos de más de 27 millones de euros destinada a los centros asistenciales y que el área social recibirá 64,3 millones de euros, el 26,9 por ciento del total.

"Detrás de cada proyecto, de cada cifra, hay personas, sueños y vidas que merecen nuestro máximo esfuerzo", ha explicado Álvarez Courel, que ha deseado a todos y todas "unos felices Reyes y un buen año 2026".