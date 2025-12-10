La Diputación de León concede 350.000 euros a 44 ayuntamientos para las ferias agropecuarias organizadas en 2025

Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha resuelto la concesión de 350.000 euros en subvenciones dirigidas a la organización de ferias agropecuarias en 2025, una línea de apoyo que beneficiará a 44 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, por lo que alcanza a la totalidad de los municipios que han presentado solicitud.

Esta convocatoria, gestionada por el área de Desarrollo Rural que encabeza la diputada Irene González, tiene por objetivo sufragar los gastos derivados de la organización de eventos que contribuyan a promocionar productos agrícolas, ganaderos o alimentarios vinculados de forma directa con el ámbito municipal o comarcal.

La dotación económica destinada a estas ayudas refleja un incremento continuado al pasar de 275.000 en 2023 a los 400.000 euros previstos para 2026, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Este refuerzo presupuestario pretende responder a la voluntad del actual equipo de gobierno de apoyar a los ayuntamientos, dinamizar el medio rural y fortalecer la identidad de los productos de León, que encuentran en estas ferias un espacio "decisivo" de promoción, intercambio y reconocimiento.

Con esta resolución la Diputación de León confirma su apuesta por impulsar actividades que generan actividad económica, fomentan las tradiciones y refuerzan el tejido productivo de los municipios de la provincia.