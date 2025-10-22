Diputación de León consolida la Feria de Productos leoneses en Gijón como "eje estratégico" para la promoción provincial

El vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller (centro), con el concejal de Relaciones Institucionales de Gijón, Jorge ) y el presidente de la Casa de León en Asturias, José María Fernández (izquierda) en la presentación de la Feria. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

Contará con 23 expositores y habrá un desfile de pendones leoneses este domingo

LEÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León consolida la Feria de Productos leoneses en Gijón como "eje estratégico" para la promoción de la provincia, así como un punto de encuentro "clave" para las dos regiones históricamente hermanadas.

Así lo ha explicado este miércoles el vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del área de Productos de León, Roberto Aller, que ha concretado que la tercera edición de la Feria de Productos de León en Gijón reunirá en la céntrica Plaza Mayor de la ciudad asturiana a 23 expositores leoneses, a lo que se sumará un stand oficial de Productos de León con información y material promocional para dar a conocer la gastronomía leonesa y los productos que la configuran.

La Feria contará con una variada representación de la despensa leonesa, incluyendo cinco stands de dulces y chocolates, cuatro de miel, tres de quesos, así como embutidos, conservas, morcilla, legumbres y vinos. Además, el programa incluye degustaciones continuas y una gran alubiada este sábado a las 13.30 horas.

El concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Palacios y el presidente de la Casa de León en Asturias, José María Fernández Chimeno, han acompañado al vicepresidente provincial en la presentación del evento, según ha informado a Europa Press en un comunicado al Diputación de León.

La Feria se enmarca un año más en la celebración de las Fiestas Patronales de la Casa de León en Asturias, un evento al que la Diputación contribuirá con la organización de un desfile de pendones concejiles el domingo día 26 desde las 11.00 horas.

ESPECTÁCULO VISUAL.

Cerca de medio centenar de pendones, portados por alrededor de 200 pendoneros de 27 localidades de la provincia, desfilarán por el emblemático paseo del Muro de San Lorenzo, ofreciendo un gran espectáculo visual que conecta la cultura tradicional leonesa con la ciudadanía asturiana.

"Este es el compromiso de la Diputación con nuestras Casas, repartidas por todo el mundo. Un compromiso con nuestros productos y con nuestra cultura, con el objetivo de que sean nuestro emblema allá donde vayamos", ha subrayado el vicepresidente leonesista.

Por su parte, el representante del consistorio gijonés ha puesto en valor el "gran éxito" de la edición del año pasado. En el mismo sentido, ha explicado que la Plaza Mayor de Gijón está reservada a los actos oficiales del Ayuntamiento y su cesión para la celebración de esta feria "da cuenta de la envergadura del evento y los lazos de hermandad que unen a leoneses y asturianos".