La Diputación de León continúa con las labores de limpieza y estabilización de la carretera del Valle de Fornela

La Diputación de León continúa con la limpieza y estabilización de la vía de acceso al Valle de Fornela, tras un arrastre provocado por una tormenta. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León lleva a cabo los trabajos necesarios para acondicionar la carretera LE-4212 a Faro, que quedó cortada antes de la intersección con la LE-3205 debido al arrastre provocado por la tormenta del pasado lunes en esta localidad leonesa ubicada en el Valle de Fornela.

El agua provocó una riada en el Arroyo Vegas Verdes que taponó y desbordó el pontón en el cruce con esta vía, que se ha visto afectada por arrastres, depósitos y erosión.

Desde que la Institución provincial tuvo conocimiento de este hecho comenzó con los trabajos de limpieza para poder habilitar uno de los dos carriles de la carretera, único acceso pavimentado a las poblaciones de Faro, Cariseda, Peranzanes, Trascastro, Chano y Guímara.

El carril quedó abierto en la tarde de ayer y en estos momentos, según el vicepresidente de la Institución provincial y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, se trabaja "sin descanso" para asegurar el vial, por el que cada día transitan camiones de gran tonelaje. "Es el primer paso para continuar llevando a cabo actuaciones en la carretera", ha apostillado.

Aller ha estimado que esa estabilización podría estar finalizada este fin de semana para poder continuar con los trabajos de limpieza mediante la retirada del material que aún se encuentra en la vía, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Por otra parte, la Diputación tramita en estos momentos una obra con carácter de emergencia que se llevará a cabo tras estos dos primeros pasos anteriormente mencionados, y en la que se incluirán los trabajos necesarios de limpieza de cauce, la ejecución de muro de escollera, la reconstrucción de la plataforma, la reposición de rodadura, la colocación de barrera de seguridad y pintado de marcas viales.

"Desde la Institución provincial hemos actuado con la mayor celeridad para restaurar las comunicaciones en esta zona, y continuamos trabajando para acondicionar la carretera con las mayores garantías de seguridad para los vecinos de las diferentes localidades", ha concluido Roberto Aller.