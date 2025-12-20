La Diputación de León corona a los mejores mastines del Campeonato Provincial 2025

El patio del Palacio de los Guzmanes acoge la entrega de premios del Campeonato Provincial de Mastín - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El patio del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, ha acogido este sábado la entrega de premios del Campeonato Provincial de Mastín, un acto en el que han sido convocados 22 ejemplares de los más de 200 que han participado este año en las diferentes pruebas de los concursos y que han conseguido clasificarse en la XXXII edición del campeonato.

Los diputados Irene González y Emilio Martínez han destacado que este certamen reúne lo "mejor de esta raza tan leonesa", al tiempo que han subrayado que la institución provincial conoce la "relevancia" del mastín y por ello convoca anualmente una línea de ayudas destinada a organizaciones y asociaciones oficialmente reconocidas para la mejora, conservación, fomento y/o difusión de las razas caninas de mastín y de perro leonés de pastor en la provincia de León y que en 2026 aumentará su cuantía, que pasará de 40.000 a 60.000 euros.

El campeonato es una de las actividades más relevantes que la Sociedad Canina de León lleva a cabo con la finalidad de poner en valor la importancia de las razas caninas autóctonas vinculadas a la ganadería, a la historia, y actualidad de nuestra provincia.

Un 70 por ciento de los mastines que han participado en el acto son de criadores y propietarios leoneses, si bien ha habido ejemplares de Cantabria, Asturias, Orense, Palencia, Valladolid, Zamora, Badajoz, Burgos, Segovia, Murcia, Navarra, Ávila o Barcelona.

Este año se han realizado concursos en Camposagrado, Salamón, Fresno del Camino, San Emiliano, Los Barrios de Luna, Villablino y Mansilla de las Mulas.

Se han llevado a cabo siete pruebas morfológicas valoradas por otros tantos jueces y en las que los distintos ejemplares han competido para intentar obtener los certificados que se entregarán el próximo sábado.

El Campeón macho 2025 del Campeonato ha sido Naranco del Picu Moro de César Obregón, Llanos de Albas; la Campeona hembra 2025 ha recaído en Cantora de Ángela Menéndez, Rodiezmo; la Campeona Joven 2025 ha sido Guerrera de la Vega del Porma, de Cesar Obregón, Llanos de Alba, y el Campeón Joven 2025 se ha otorgado a Valle de la Carpintería, de César Obregón, Llanos de Alba.