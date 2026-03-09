La Diputación de León destina 130.000 euros a infraestructuras de mejora de espacios de interés medioambiental

Archivo - Imagen de archivo del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases para la concesión de subvenciones por importe de 130.000 euros para financiar la adquisición de elementos y la construcción de infraestructuras para la mejora de espacios de interés medioambiental, como es el caso de observatorios, casas, refugios de aves o elementos de señalización.

La ayuda, que gestiona el área de Transición Ecológica, está destinada a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia y podrá alcanzar hasta el 90 por ciento del presupuesto concreto, con un máximo por solicitante de 2.000 euros.

El plazo para la presentación de solicitudes se ha fijado en veinte días hábiles a contar desde el jueves día 5 de marzo. Estas deberán presentarse por vía electrónica y para optar a ellas será necesario presentar el presupuesto desglosado o la factura de los elementos a adquirir o infraestructuras a construir, especificando el IVA, así como la memoria de la actuación.

Por su parte, la justificación se aportará como máximo hasta dos meses después de la finalización del plazo de ejecución, mientras que el pago se efectuará una vez que se haya justificado el gasto y se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Las infraestructuras de mejora de espacios de interés medioambiental a las que está destinada esta ayuda deben estar ubicadas en terrenos naturales o seminaturales y fuera de las áreas urbanas, aunque se consideran como excepción aquellas que supongan la interconexión del entorno urbano con el espacio de interés medioambiental.

Por su parte, los elementos adquiridos (gastos) deberán contribuir de forma inequívoca a la difusión y mejora del conocimiento de los valores ambientales del espacio en cuestión o favorecer su estado de conservación.