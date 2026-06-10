La Diputación de León destina 140.000 euros a la recuperación del patrimonio industrial minero

Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases de una subvención, por importe de 140.000 euros, destinada a la realización, por parte de los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes, de obras de recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial de la minería del carbón.

Los trabajos deberán llevarse a cabo entre el 1 de junio de 2026 y el 31 de mayo de 2027 y la ayuda, gestionada por el área de Transición Ecológica que encabeza el diputado Javier Salgado, permitirá financiar hasta el 90 por ciento del presupuesto de la obra con el objetivo de contribuir a la conservación, rehabilitación y valorización de elementos singulares vinculados a la actividad minera del carbón en la provincia.

Podrán optar a estas subvenciones los ayuntamientos leoneses con menos de 20.000 habitantes que sean titulares de bienes inmuebles característicos de la arquitectura industrial del carbón o que dispongan de la correspondiente autorización de las juntas vecinales propietarias para acometer las actuaciones.

Entre los proyectos subvencionables se incluyen obras de restauración de edificios e instalaciones relacionadas con la extracción, transporte y aprovechamiento del carbón, así como actuaciones destinadas a mejorar su conservación y funcionalidad, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

La convocatoria contempla, además, la posibilidad de financiar trabajos de adecuación del entorno y la señalización de rutas y senderos vinculados a este patrimonio industrial. Del mismo modo, la ayuda incluye las intervenciones en inmuebles que gocen de un régimen especial de protección, caso en el que los proyectos deberán contar previamente con la aprobación de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León.

PROYECTOS PRIORITARIOS

La convocatoria priorizará aquellas construcciones representativas de la industria minera que presenten tipologías singulares o se encuentren en riesgo de desaparición, así como las actuaciones que favorezcan la conservación de sus valores históricos, culturales y etnológicos y promuevan usos sociales, didácticos y de acceso público.

Los gastos subvencionables abarcan las obras de restauración, los materiales de construcción necesarios para su ejecución y los honorarios de redacción del proyecto y dirección de obra, con un límite máximo del 6 por ciento del presupuesto de ejecución material.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación de León en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que tuvo lugar el pasado 4 de junio.