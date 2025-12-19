La Diputación de León destina 385.000 euros a financiar el acceso a la vivienda rural joven

Cartel de las ayudas de la Diputación de León a la vivienda rural joven. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar el acceso a la vivienda de jóvenes en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia, para lo cual destinará una cuantía de 385.000 euros.

Esta iniciativa, impulsada por el área de Juventud que encabeza la diputada Patricia Martínez, tiene como objetivo favorecer el impulso demográfico en el medio rural, especialmente en los municipios más pequeños, promoviendo el establecimiento y la fijación en ellos de población joven y facilitando su emancipación.

La convocatoria, que tiene consignado un importe total de 385.000 euros, cuenta con tres líneas de ayuda diferentes: para la adquisición y edificación de vivienda, con una cuantía de 215.000 euros; para la rehabilitación y reforma, con 75.000 euros de crédito y para el alquiler, con 95.000 euros.

Los beneficiarios podrán acceder a una ayuda directa de 2.900 euros en la primera línea, de 2.500 euros en la segunda y de 2.000 euros en la tercera. En todo caso, el importe máximo de la subvención no podrá superar el 80 por ciento del coste final presentado, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Podrán concurrir a estas ayudas los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 36 años, hasta 39 años si se trata de un joven agricultor, que estén empadronados en municipios de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes en el caso de las líneas 1 y 2 y de menos de 12.000 habitantes para la línea 3.

El periodo subvencionable abarca actuaciones efectuadas entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025 y el plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el día 15 de enero.

SOLICITUDES

Las solicitudes se presentarán, preferentemente, a través de la sede electrónica de la Diputación y el formulario se encuentra localizado en el 'catálogo de trámites', dentro de 'servicios relacionados con la ciudadanía' y el área 'ayudas y subvenciones'. También se podrán solicitar a través del registro general.

Estas subvenciones son incompatibles en todas sus líneas con otras ayudas concedidas a los beneficiarios con el mismo fin por parte de otras administraciones públicas.