La Diputación de León destina 615.000 euros al desarrollo de las Aulas de Deporte y Salud y las Escuelas Deportivas

La convocatoria se unifica y eleva su presupuesto en 135.000 euros respecto a la edición anterior

LEÓN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) - La Diputación de León ha aprobado las bases de la convocatoria de subvenciones para la organización y desarrollo de las Aulas de Deporte y Salud para Adultos y las Escuelas Deportivas, que contará con un presupuesto de 615.000 euros.

La convocatoria, que se unifica en esta ocasión, eleva su presupuesto en 135.000 euros respecto a la anterior, ya que las Aulas de Deporte y Salud tenían un presupuesto de 290.000 euros en la edición precedente y las Escuelas Deportivas, de 190.000 euros.

Las Aulas de Deporte y Salud para adultos y las Escuelas Deportivas se desarrollarán en entidades locales de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes durante la temporada 2025-2026, que abarca hasta el 30 de junio de 2026, ampliándose este periodo hasta el 30 de septiembre de 2026 en el caso de las Escuelas Deportivas de lucha leonesa, bolos y deportes autóctonos.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde este martes, día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y las solicitudes se presentarán a través de la Sede Electrónica de la institución provincial, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

REQUISITOS

Las Escuelas Deportivas deberán tener una duración mínima de dos horas semanales y desarrollarse durante al menos tres meses consecutivos. Además, cada entidad local podrá solicitar la ayuda para un máximo de 30 diferentes, admitiéndose todas las modalidades deportivas reconocidas en competiciones oficiales federativas, tanto individuales como de conjunto, exceptuando deportes de combate, los que conlleven el uso de armas de fuego y los que no realicen competiciones oficiales federativas.

Para las que se refieren a un deporte de equipo también se ha fijado un número mínimo de inscritos que es el siguiente: siete personas para fútbol 7, once en el caso de fútbol 11, ocho para baloncesto y balonmano, siete para fútbol sala y seis para voleibol. En el caso de baloncesto, balonmano, fútbol sala y voleibol, la ratio establecida es la que se recoge en el programa de Deporte Escolar, debido a que las Escuelas Deportivas deben participar en la competición escolar organizada por la Diputación de León.

Por su parte, en las Escuelas Deportivas de deportes individuales no será necesario un número mínimo de inscritos para optar a la subvención. Para las Aulas de Deporte y Salud también se establecen dos horas semanales de duración como mínimo durante un periodo de entre seis y ocho meses y para un mínimo de tres alumnos de 18 años en adelante.

Cada entidad local podrá solicitar la ayuda para diez aulas. En este caso incluyen ejercicios de gimnasia postural y correctora, mantenimiento físico, yoga, pilates, zumba y otras técnicas de trabajo físico, programas de ejercicios genéricos de acondicionamiento físico para adultos y mayores, la realización de test físicos iniciales para adaptar los niveles de intensidad, tareas de ejercicios analítico-funcionales individualizados y de movilidad articular y actividades lúdico-recreativas adaptadas, excursiones, paseos y convivencias.