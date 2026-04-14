La Diputación de León destina 95.000 euros a la organización de carreras populares en la provincia

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la organización de carreras populares. - EUROPA PRESS

LEÓN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases para la concesión de subvenciones, por un importe total de 95.000 euros, destinadas a fomentar la organización de carreras populares en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes.

Estas incluyen carreras pedestres que transcurran por zonas urbanas o de montaña, así como pruebas ciclistas en la modalidad BTT. La convocatoria, impulsada por el área de Juventud y Deporte que dirige la diputada Patricia Martínez, está destinada a ayuntamientos, a organismos dependientes de los mismos, a juntas vecinales y a entidades deportivas legalmente constituidas cuya actividad principal sea la promoción y el fomento del deporte y que organicen la actividad subvencionada.

Los importes máximos de la subvención varían en función de la modalidad y de la distancia de cada prueba. Para las carreras urbanas se ha establecido una ayuda de 1.500 euros para recorridos de hasta 15 kilómetros y de 2.500 euros para distancias superiores, mientras que las carreras de montaña podrán recibir una ayuda de hasta 2.000 euros para distancias de hasta diez kilómetros y de 3.000 euros para las que la superen.

Por su parte, las pruebas BTT contarán con ayudas de hasta 2.500 euros cuando tengan una longitud de hasta 30 kilómetros y de 3.500 euros cuando esta sea mayor, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Para optar a estas subvenciones deberá tenerse en cuenta que cuando las carreras transcurran por distintas poblaciones, tanto la salida como la llegada deberán estar ubicadas en localidades pertenecientes a ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes. Además, las carreras de carácter benéfico no podrán acogerse a esta convocatoria, aunque sí podrán formar parte del calendario de la XVI Copa Diputación de León de Carreras Populares si han formalizado su inscripción conforme a lo dispuesto en su reglamento.

400 EUROS ADICIONALES

Todas las pruebas seleccionadas para formar parte del calendario de la XVI Copa Diputación de León de Carreras Populares percibirán una cantidad fija adicional de 400 euros siempre que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento general y en las normas de participación que rigen este evento, aprobado por decreto de la Presidencia con fecha de 13 de enero del presente año.

El periodo subvencionable abarca del 1 de enero al 30 de noviembre de 2026 y el plazo para la presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a contar desde este martes, 14 de abril. Las solicitudes se enviarán a través de la sede electrónica de la Diputación de León. El modelo de solicitud y el resto de anexos están disponibles en la página web de la Diputación de León, en el apartado de ciudadanía y deportes.

El beneficiario estará obligado a realizar por sí mismo la actividad subvencionada, por lo que no se admitirá la subcontratación ni la suscripción de convenios con terceros para la ejecución de la actividad objeto de la subvención. En el caso de la organización conjunta entre dos entidades, solo una de ellas deberá presentar la solicitud y, si resulta beneficiaria, será la responsable de justificar íntegramente todos los gastos e ingresos asociados a la actividad.

Esta iniciativa se enmarca en 'León Sostenible', el sello de calidad de la Diputación de León que distingue las políticas y acciones provinciales alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 parar generar un impacto social y medioambiental positivo en el medio rural y contribuir a su desarrollo.