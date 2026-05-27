Diputación de León, a la espera de que Aena ofrezca contactos de operadores para avanzar en el transporte de mercancías

Imagen del Aeropuerto de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presiente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha manifestado este miércoles que la Institución provincial está a la espera de que Aena le facilite contactos para comunicarse con operadores privados que puedan estar interesados en transportar mercancías desde el Aeropuerto de León y realizar las inversiones necesarias.

"Estamos esperando a que la persona que nos quiere facilitar la información de las empresas, de los operadores de carga, vuelva de una baja. Nos quieren trasladar no sólo un listado, sino una información mucho más ampliada de las posibilidades con cada operador de carga que podamos tener", ha puntualizado.

En este contexto, ha garantizado que la Diputación de León pondrá todo de su parte para que sea una realidad y ha recordado que la puesta en funcionamiento de la terminal de mercancías en el Aeropuerto de León depende, al igual que en otros aeródromos españoles, de la iniciativa privada.

Álvarez Courel se ha pronunciado de este modo durante el pleno de la Diputación de León celebrado este miércoles, en respuesta a las cuestiones planteadas por la oposición en el turno de ruegos y preguntas.

Al mismo tiempo, ha insistido en que la reunión mantenida a principios de mes con la directora general de Aeropuertos de Aena, Elena Mayoral, se llevó a cabo con la Diputación de León, no con el Consorcio del Aeropuerto, por lo que no era pertinente la presencia de otros representantes políticos, de otras instituciones o entidades. "No hacía falta porque la reunión era con la Diputación de León, no era con nadie más. No estuvieron los empresarios, no estuvo la parte política, ni el Ayuntamiento de León, ni el Ayuntamiento de Valverde, ni el Ayuntamiento de San Andrés", ha apostillado.

Por otra parte, ha reiterado que Aena en dicho encuentro se prestó a ofrecer contactos con operadores privados para poder avanzar en el establecimiento de transporte de mercancías desde el aeródromo leonés, así como a facilitar los trámites necesarios para quienes estuvieran interesados.

"SON LAS EMPRESAS LAS QUE INVIERTEN"

"Aena lo que no pone es pegas a eso; ayuda, pero lo que sí está claro es que son las empresas las que invierten", ha incidido y ha mostrado su disposición de ayudar en este sentido a las empresas leonesas que deseen transportar mercancías desde el Aeropuerto de León.

Respecto a la ejecución del vial de acceso al Aeropuerto de León desde el Polígono Industrial de Trobajo del Camino, el vicepresidente primero de la Diputación y responsable de Fomento, Roberto Aller, ha declarado que la Institución provincial trabaja en esta iniciativa para poder licitar el vial.

"Seguramente que se licite el proyecto y tan pronto esté licitado se le pasará, como es lógico y normal, a los ayuntamientos para que le den el visto bueno, tanto al Ayuntamiento de San Andrés como al Ayuntamiento de Valverde de la Virgen. Y una vez que tengamos el visto bueno, que estén los terrenos a disposición, pues ya veremos a ver cómo se ejecuta, quién la ejecuta y quién la paga", ha concretado. Roberto Aller ha subrayado que el proyecto "se va a hacer" y después ya se verá "quién paga el bautizo".