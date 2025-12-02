Diputación de León y GAL Montaña de Riaño avanzan en el ecosistema tecnológico para potenciar sus fortalezas turísticas

Reunión mantenida este martes entre la Diputación de León y los alcaldes que forman parte del Grupo de Acción Local Montaña de Riaño en el ILC. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha mantenido este martes una reunión con los alcaldes que forman parte del Grupo de Acción Local (GAL) Montaña de Riaño con el objetivo de aunar esfuerzos de cara a la ejecución del denominado ecosistema tecnológico, que supone una inversión de 329.000 euros y que se basa en un sistema innovador que sirva como "herramienta de gran valor" a la hora de potenciar las fortalezas turísticas de la zona.

Así lo ha explicado el diputado de Turismo, Octavio González, durante el encuentro celebrado en las instalaciones del Instituto Leonés de Cultura (ILC) al que han sido convocados 25 alcaldes de la Montaña de Riaño.

Este ecosistema tecnológico es una propuesta enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística Montaña de Riaño, firmado en diciembre de 2020 por la Institución provincial, la Secretaría de Estado de Turismo y la Junta de Castilla y León con el objetivo de desarrollar un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la tecnología y la capacidad de gobernanza del destino turístico.

Entre sus metas se encuentran diversificar la oferta turística, generar empleo y asentar población en el destino, todo ello en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y con un presupuesto de 2.375.000 euros cofinanciados con fondos de la Secretaría de Estado de Turismo (40 por ciento), la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta (40 por ciento) y la Diputación de León (20 por ciento), esta última encargada de ejecutar y administrar los medios económicos y técnicos.

En relación a este mismo plan mañana se desarrollará una sesión online informativa sobre el proceso de adhesión de nuevas empresas del destino Montaña de Riaño al club de producto Ecoturismo en España y su marca Soy Ecoturista, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Esta jornada, que se desarrollará de 10.00 a 11.30 horas, está destinada a empresas de alojamiento, actividades, agencias de viajes o agroalimentarias de la Montaña de Riaño que estén interesadas en formar parte de este club y apoyar la conservación de los espacios naturales protegidos del territorio.

Para asistir a la sesión informativa, en la que se resolverán dudas sobre cómo realizar el proceso de adhesión y cuáles son sus ventajas, es necesario rellenar el formulario de inscripción al que se puede acceder desde la propia agenda de la plataforma turística Montaña de Riaño o pedir información en el correo electrónico miguelangel.roncas@dipuleon.es.