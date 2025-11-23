Diputación de León impulsa el 11 de diciembre una jornada para mejorar la atención a las víctimas de violencia sexual

Cartel de la jornada que se desallorrará en Camponaraya sobre derechos, recursos y coordinación frente a la violencia sexual. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León, a través del Programa de Mujer, ha organizado una jornada provincial sobre derechos, recursos y coordinación frente a la violencia sexual, un espacio de trabajo conjunto cuyo objetivo es avanzar en la atención integral a las víctimas desde todos los ámbitos implicados que tendrá lugar el 11 de diciembre de 10.00 a 14.00 horas.

El evento se desarrollará en la Casa Ucieda Osorio de Camponaraya y contará con la participación de profesionales de los servicios sociales, sanidad, educación, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fiscalía y entidades sociales que desarrollan su labor en el acompañamiento y protección de las víctimas de violencia sexual.

Durante la jornada se presentará la nueva 'Guía de derechos y recursos para víctimas de violencia sexual', un documento elaborado para facilitar información clara, accesible y actualizada tanto a las víctimas como a los profesionales que intervienen en los diferentes procesos de atención y protección.

La guía recoge los pasos, apoyos, derechos y recursos disponibles en la provincia, así como los mecanismos de coordinación entre instituciones, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Con esta iniciativa la Institución provincial pretende reafirmar su compromiso con la prevención, detección y atención de la violencia sexual, así como con la construcción de una red provincial sólida que actúe de forma unificada y sensible ante cualquier situación de vulneración para que ninguna mujer víctima de violencia sexual se sienta sola ni desinformada.