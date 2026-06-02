La Diputación de León impulsa junto a Portugal el programa Sipam Conecta, dotado con 830.000 euros

Representantes de la Diputación de León durante la reunión telemática con la Asociación de Desarrollo de la Región del Alto Tâmega (Adrat). - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha presentado este martes el proyecto Sipam Conecta, una iniciativa surgida dentro del programa europeo Poctep 2021-2027 de cooperación transfronteriza entre España y Portugal dotado con 830.000 euros que pretende impulsar la conservación y la valorización de los Sistemas de Patrimonio Agrícola de Importancia Mundial (Sipam).

La presentación ha tenido lugar durante una reunión telemática con la Asociación de Desarrollo de la Región del Alto Tâmega (Adrat), a la que también han asistido el diputado provincial y alcalde de Cabrillanes, Emilio Martínez, y la diputada Irene González, responsable del área.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 830.000 euros, de los cuales 410.000 euros serán gestionados directamente por la Diputación de León.

Según ha explicado el presidente de la Institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, la Diputación ejercerá el liderazgo de este proyecto como beneficiario principal, mediante la coordinación de un trabajo conjunto con Adrat y con el Ayuntamiento de Cabrillanes.

El objetivo es impulsar una cooperación transfronteriza España-Portugal centrada en las zonas Sipam de las Montañas de León y de Barroso (Alto Tâmega), de ahí que en este programa también colaboren los ayuntamientos portugueses de Montalegre y Boticas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Su finalidad es, por una parte, conservar la biodiversidad y gestionar de forma sostenible los recursos naturales y, por otra, valorizar el patrimonio natural y cultural y generar oportunidades económicas ligadas a la agroforestería, la ganadería extensiva y el turismo sostenible.

TRES GRANDES EJES

El proyecto se articula en torno a tres grandes ejes de trabajo. El primero de ellos gira en torno a la conservación y gestión sostenible del territorio, mediante planes de conservación de especies y hábitats; inventarios detallados de flora, fauna y hongos; seguimiento de la cubierta vegetal y apoyo a prácticas como el pastoreo extensivo.

La segunda línea de actuación es la basada en la valorización económica y social del patrimonio Sipam, a través de ferias y eventos; promoción de productos locales; plataformas digitales de comercialización, certificación turística sostenible y acciones de participación comunitaria y cooperación transfronteriza.

La tercera y última estrategia de intervención se centra en la digitalización y gobernanza del territorio, con la creación de un gemelo digital que integra datos ambientales, agroganaderos y forestales para mejorar la monitorización, la anticipación de riesgos y la toma de decisiones conjunta entre España y Portugal.

"GRAN OPORTUNIDAD" DE FUTURO

Según ha especificado Álvarez Courel, este programa representa una nueva manera de entender el desarrollo rural, la convicción de que conservar el patrimonio natural, cultural y es una "gran oportunidad" de futuro y el reconocimiento internacional que tienen las Montañas de León como Sipam, una distinción otorgada por la FAO que sitúa a este territorio entre espacios "únicos" del planeta por su equilibrio entre actividad humana, biodiversidad y sostenibilidad.

Por este motivo, el presidente de la Diputación ha añadido que este reconocimiento no podía quedarse únicamente en un título honorífico, puesto que existía la obligación de convertirlo en "oportunidades reales" para los pueblos que están incluidos dentro del Sipam. "Eso es exactamente lo que pretende Sipam Conecta", ha resumido.

"Ningún proyecto de desarrollo rural tiene sentido si no cuenta con la implicación de la población local, por eso habrá talleres, espacios de diálogo y actividades de participación con ayuntamientos, juntas vecinales, asociaciones, universidades y agentes sociales y económicos", ha agregado Álvarez Courel, que ha subrayado que el objetivo es que este proyecto "nazca desde el territorio y para el territorio".