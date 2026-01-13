La Diputación de León inicia el programa 'Brotes' para acercar la educación forestal a escolares de la provincia

Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, que ha impulsado el programa 'Brotes'. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha puesto en marcha el Programa Brotes León, una propuesta educativa que tiene como objetivo formar, sensibilizar e integrar los montes y su gestión como recurso pedagógico y acercar el mundo forestal a la comunidad educativa.

La iniciativa está dotada con un presupuesto superior a los 14.000 euros y dará comienzo el próximo día 20 de enero en el CRA Cabrera de La Baña, extendiéndose posteriormente a otros centros educativos de la provincia.

En total, trece grupos de escolares pertenecientes a once centros participarán en el programa, que llegará a 270 escolares de entre 6 y 12 años, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

La actividad está impulsada desde el área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible que dirige el diputado Francisco Javier Álvarez, en coordinación con el área de Transición Ecológica a cargo del diputado Javier Salgado y se basa en la pedagogía forestal, que traslada el aprendizaje fuera del aula y combina conocimientos técnicos, experiencias emocionales y participación activa del alumnado.

PILARES "FUNDAMENTALES"

A través de esta metodología, guiada por profesionales del ámbito, se trabaja desde tres pilares "fundamentales": el conocimiento, la experiencia y la práctica directa. Los contenidos se desarrollarán mediante una serie de talleres temáticos, entre los que se incluyen sesiones sobre gestión sostenible del bosque; fauna y flora autóctonas; agua y suelo; riesgos como incendios o plagas, así como excursiones y actividades centradas en la adaptación al medio y la salud del bosque.

En este sentido, la Diputación de León quiere apostar por la educación como herramienta "clave" para combatir el abandono de los montes y fomentar vocaciones vinculadas al sector forestal, especialmente entre la población joven del medio rural.

Con el programa 'Brotes' la Institución provincial pretende reforzar su compromiso con una educación ambiental innovadora y con el desarrollo sostenible del territorio, contribuyendo a crear una ciudadanía más consciente, formada y vinculada a su entorno natural.