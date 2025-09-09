La Diputación de León invierte cerca de 85.000 euros en la mejora de la LE-4613 en el acceso a Sobrepeña

El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller (cuarto por la izquierda), visita Sobrepeña tras la mejora de la LE-4613. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El área de Infraestructuras de la Diputación de León ha concluido las obras de mejora de la carretera LE-4613 en el acceso de la localidad de Sobrepeña, que han supuesto una inversión de 84.700 euros con cargo al Contrato de Conservación de la Zona Oriental.

La carretera, único punto de acceso a la pedanía perteneciente al Ayuntamiento de La Ercina, se encontraba en un estado "muy precario". Con esta actuación se ha procedido a la regularización del firme existente, además del pintado de la señalización horizontal.

El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller, ha visitado la localidad, acompañado por el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán, donde ha podido comprobar la finalización de unos trabajos que han afectado a un tramo de 1,4 kilómetros.

Un nutrido grupo de vecinos del pueblo, acompañados por el presidente de su Junta Vecinal, José Arroyo y el alcalde de La Ercina, Ignacio Robles, ha recibido al dirigente leonesista, a quien han mostrado su agradecimiento por el adecentamiento del acceso al núcleo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

El vicepresidente provincial ha ensalzado el valor de este tipo de trabajos que, según ha destacado, mejoran la vida diaria de quienes residen de forma habitual en los pueblos. "La institución que representamos ha demostrado en innumerables ocasiones su compromiso con el medio rural y contra la despoblación y proyectos como este vuelven a confirmarlo", ha asegurado.

OTROS PROYECTOS EN LA ZONA.

Aller ha aprovechado la visita y la presencia del máximo responsable municipal para interesarse por el estado del proyecto de ensanche y mejora de la carretera LE-4606 desde Barrios de las Arrimadas hasta La Ercina, con una inversión prevista por parte de la Institución provincial de 2.090.000 euros.

En abril del año 2022 se remitió al Consistorio la separata de bienes y servicios afectados correspondientes a dicho proyecto para que, como se ha hecho habitualmente en estos casos, los ayuntamientos beneficiarios colaboren aportando los terrenos necesarios para la ejecución de las obras.

En la actualidad no se ha recibido por parte de la entidad local interesada la documentación solicitada, consistente en una certificación de acuerdo para poner a disposición de la Diputación todos los terrenos de necesaria ocupación para la ejecución de las obras anteriomente citadas.

Una vez recibida la disponibilidad de los terrenos, y tal y como ha comprometido Aller, se podrá continuar con el procedimiento e iniciar la licitación para las actuaciones mencionadas.