La Diputación de León licita por 123.000 euros el desarrollo de la escuela de invierno 'Campaña de nieve' en Leitariegos

La Diputación de León ha sacado a licitación, por procedimiento abierto simplificado, el desarrollo de la escuela de invierno 'Campaña de nieve 2026' en la estación de esquí Valle de Laciana-Leitariegos, con un presupuesto de 123.047,02 euros y fecha límite de presentación de ofertas el 22 de septiembre de 2025.

La escuela de invierno incluirá alojamiento en pensión completa, transporte, clases de esquí con empresas especializadas y coordinación, además de otras actividades complementarias como senderismo, visitas culturales y dinámicas de conocimiento del medio natural.

El programa, impulsado por el área de Deportes de la institución provincial, que dirige la diputada Patricia Martínez, está destinado a alumnos de entre 8 y 16 años de centros educativos de la provincia y persigue el objetivo de fomentar el deporte en edad escolar a través de actividades de ocio y tiempo libre en la naturaleza adaptadas a sus edades.

En este marco, se busca que los niños y jóvenes puedan iniciarse en el aprendizaje de un deporte en contacto con la naturaleza, como es el caso del esquí alpino, amplíen sus capacidades motoras, practiquen senderismo, conozcan el medio, realicen visitas culturales, etc.

Asimismo, cada grupo estará integrado por un máximo de 55 personas: 50 escolares, dos profesores/acompañantes, dos monitores de tiempo libre y un conductor, según un comunicado de la Diputación recogido por Europa Press.

La actividad se prolongará durante seis semanas, con un total de hasta 330 participantes. Los turnos programados se desarrollarán entre el 26 y el 31 de enero, del 2 al 6 de febrero, del 9 al 13 de febrero, del 23 al 27 de febrero, del 2 al 6 de marzo y del 9 al 13 de marzo.

Será la Diputación la encargada de comunicar a la empresa adjudicataria el orden de participación de los centros escolares y el número de escolares por turno. El contrato se adjudicará en un único lote, con el objetivo de garantizar una correcta ejecución técnica y un servicio homogéneo en todas las fechas previstas para el programa.