La Diputación de León licita la gestión de los bares El Rebeco y Riopinos, en San Isidro, para las temporadas 26/28

Archivo - Imagen de la estación invernal de San Isidro. - DIPUTACIÓN DE LEÓN - Archivo

LEÓN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León saca a licitación el contrato para la explotación hostelera para las temporadas 2026/2027 y 2027/2028 de los bares El Rebeco y Riopinos, situados en la Estación Invernal y de Montaña de San Isidro, con el objetivo de garantizar la prestación de un servicio de restauración de calidad para los esquiadores y visitantes de las instalaciones.

La nueva licitación incorpora una mejora de las condiciones económicas respecto a convocatorias anteriores, con un canon variable anual mínimo de salida del 0,05 por ciento de los ingresos obtenidos por la estación durante la temporada invernal, más el IVA correspondiente.

Esta reducción busca favorecer la presentación de ofertas y facilitar la incorporación de empresas interesadas en asumir la gestión de ambos establecimientos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

El canon mínimo anual se estima en 1.158,8 euros, sin IVA (cantidad que se considera accesible para los operadores hosteleros), si se toma como referencia la media de ingresos de las cinco últimas temporadas, que asciende a 2.317.621,8 euros. Las ofertas podrán mejorar al alza este porcentaje.

Ambos establecimientos se encuentran equipados y prestarán un servicio complementario a la práctica del esquí en un entorno de alta montaña, donde disponer de espacios de restauración y refugio resulta especialmente importante ante las condiciones meteorológicas propias de estas zonas.

HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2028

El contrato tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2028, con posibilidad de dos prórrogas adicionales de una anualidad cada una y la apertura al público estará vinculada a los días de funcionamiento de la estación para la práctica del esquí.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de noviembre de 2026 a través del perfil del contratante de la Diputación de León, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público https://contrataciondelestado.es.

Con esta nueva convocatoria la Institución provincial busca asegurar la continuidad de dos servicios considerados básicos para el funcionamiento de la Estación Invernal y de Montaña de San Isidro y mejorar la atención a los más de 100.000 esquiadores y visitantes que cada temporada disfrutan de sus instalaciones.