Diputación de León licita el nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio 2026-2028, que contará con 61,2 millones

Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la licitación del contrato de ayuda a domicilio en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia para el periodo 2026-2028 con un presupuesto de 61.181.454,6 euros.

El servicio proporciona apoyo profesional mediante cuidados personales y la realización de tareas domésticas dirigido a facilitar las actividades básicas de la vida diaria y las atenciones que precisa cada persona para contribuir a su permanencia en su entorno habitual.

Las actuaciones que comprende incluyen el apoyo en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, la movilidad y los desplazamientos, así como la atención al entorno familiar o de convivencia.

El contrato se divide en dos lotes: el primero comprende la prestación en los municipios integrados en las Zonas de Acción Social de los CEAS de Boñar, Cistierna, León I, Mansilla, Matallana, Riaño, Sahagún, Valencia de Don Juan, León II, La Magdalena, Ribera del Órbigo y Santa María del Páramo. El segundo lote incluye los municipios integrados en las Zonas de Acción Social de los CEAS de La Bañeza, Astorga, Babia, Bembibre, La Cabrera, Cacabelos, Fabero, Puente de Domingo Flórez, Toreno, Torre del Bierzo, Vega de Espinareda, Villafranca del Bierzo y Villablino.

El presupuesto base de licitación asciende a 61.181.454,65 euros (IVA incluido), de los que 29.552.771,9 euros corresponden al primer lote y 31.628.682,7 euros al segundo lote, según ha informado a Eurolpa Press en un comunicado la Diputación de León.

El servicio está cofinanciado por la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial a través del Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Servicios Sociales 2024- 2027. El plazo de ejecución será de dos años desde la formalización del contrato, que no podrá producirse antes del 1 de octubre de 2026, fecha de finalización de los vigentes, y podrá prorrogarse por un máximo de dos años más, de año en año.