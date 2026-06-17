Diputación de León lidera el proyecto europeo Transnatura para convertir la conservación ambiental en una oportunidad

La Diputación de León ha presentado el proyecto europeo Transnatura, una iniciativa de cooperación transfronteriza entre España y Portugal. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha presentado este miércoles el proyecto europeo Transnatura, una iniciativa estratégica integrada en el programa Interreg España-Portugal (Poctep 2021-2027) que busca transformar la conservación y restauración de la naturaleza en una oportunidad de desarrollo económico para los territorios rurales.

El proyecto cuenta con un presupuesto global de 2.221.637 euros cofinanciados por la Unión Europea y sitúa a la Institución provincial como beneficiaria principal y entidad líder de la iniciativa.

Durante la presentación, celebrada en el Palacio de los Guzmanes, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha destacado que Transnatura representa "perfectamente" los valores que comparten ambos lados de la frontera: cooperación, sostenibilidad, innovación y compromiso con el futuro de los territorios rurales.

El proyecto reúne a administraciones públicas, universidades, centros de investigación, entidades ambientales y empresas especializadas de España y Portugal con el objetivo de desarrollar soluciones conjuntas frente a los desafíos ambientales y demográficos que afrontan los territorios rurales, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

"Transnatura nace con una ambición clara: convertir la conservación de la naturaleza en una oportunidad de desarrollo para nuestros pueblos", ha incidido Courel, que ha explicado que el proyecto permitirá restaurar ecosistemas, reforzar la conectividad ecológica, mejorar la adaptación al cambio climático y proteger espacios valiosos como las reservas de la Biosfera y la Red Natura 2000.

PAPEL DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL

La Diputación de León gestionará directamente una inversión de 350.000 euros y desempeñará un papel "clave" en la coordinación técnica, financiera y de comunicación del proyecto. Además, liderará actuaciones relacionadas con la creación de sistemas voluntarios de compensación de carbono en robledales y castañares, la restauración de bosques autóctonos, el desarrollo de infraestructuras verdes y el apoyo al emprendimiento ligado a la ganadería extensiva y al turismo de naturaleza.

En concreto, se proyectan iniciativas piloto en espacios como las reservas de la Biosfera de Omaña y Luna y de los Ancares Leoneses, así como acciones vinculadas al Sipam Montañas de León, donde se promoverán modelos de gestión forestal sostenible, mejora de la resiliencia frente al cambio climático y valorización de los servicios ecosistémicos.

"Transnatura pretende que la conservación y restauración de la naturaleza no sea sólo un coste público, sino una oportunidad económica para los territorios rurales, mediante créditos de carbono, mejora de la rentabilidad de las explotaciones agro-silvo-pastoriles y nuevas experiencias de ecoturismo", ha sostenido Courel.

UNA NUEVA FORMA DE DESARROLLO

El presidente de la Diputación ha subrayado que asumir el liderazgo de esta iniciativa supone "una responsabilidad especial" para la Institución, que afronta este reto convencida de que los bosques, montañas, reservas de la biosfera y municipios rurales leoneses pueden convertirse en referentes de una nueva forma de desarrollo capaz de compatibilizar la conservación ambiental con la creación de riqueza y bienestar para las personas.

El proyecto se desarrollará entre 2026 y 2028 y contará con la participación de entidades de Castilla y León, Extremadura, Andalucía y el norte de Portugal para consolidar una red de cooperación transfronteriza destinada a reforzar la sostenibilidad ambiental y generar nuevas oportunidades de empleo, emprendimiento y fijación de población en el medio rural.