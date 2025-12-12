La Diputación de León logra que medio centenar de personas se asienten en la provincia con el Proyecto Repuebla

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, con la familia que ha llegado a León de la mano de esta iniciativa en Cistierna en el acto de bienvenida. - EUROPA PRESS

LEÓN 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha logrado que cerca de medio centenar de personas se asienten en la provincia mediante el Proyecto Repuebla desde la primera recepción, el pasado mes de julio.

Así lo ha manifestado el presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, que ha participado este viernes en el acto de bienvenida en Cistierna a la última familia que ha llegado a León de la mano de esta iniciativa.

La familia formada por Antonio, Sanna y sus cuatro hijos menores de siete años (Iliam, Karam, Rami y Salma) se han instalado hace unas semanas en la localidad y pronto llegará otra unidad familiar de seis miembros a la provincia, en este caso a Toral de los Vados.

"Esta es la confirmación de que esta iniciativa de la Diputación de León está funcionando y de que se cumplen nuestras expectativas de lograr no solo que no descienda el número de habitantes de nuestros pueblos, sino conseguir que haya incluso más", ha destacado Courel, que ha estado acompañado por el alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos; el vicepresidente de la Diputación Roberto Aller; el diputado de Derechos Sociales, Francisco Javier Álvarez, así como el director general y el coordinador en León de Proyecto Arraigo, Enrique Martínez y Marlon Cotacachi respectivamente.

50 FAMILIAS EN VALORACIÓN

Según ha explicado, hasta la fecha son más de 3.300 las personas interesadas en vivir en pueblos de León y casi 50 familias (más de 100 personas) están en proceso de valoración para el arraigo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Del mismo modo, más de 160 municipios de la provincia han mostrado su interés en participar en el programa. Además de en Cistierna y proximamente en Toral de los Vados, los resultados de Repuebla son ya visibles en Ciñera, Igüeña, Corullón, Villablino, Fresno de la Vega, Almanza, Castrocontrigo o Lucillo.

El presidente de la Diputación de León ha recordado que Repuebla, gestionado por el proyecto Arraigo, es uno de los proyectos "más ambiciosos" de la institución provincial, que cuenta con una inversión de 1,4 millones de euros y tiene como objetivo facilitar la llegada de nuevos vecinos a los pueblos de la provincia para favorecer su desarrollo y frenar la despoblación.

IMPLICACIÓN

Álvarez Courel ha destacado la implicación de los ayuntamientos y de las pedanías, además de la labor de los propios vecinos para acoger y hacer partícipes a los nuevos pobladores en la vida comunitaria de los municipios, así como la de aquellos empleadores dispuestos a contratarlos como trabajadores.

En este contexto, ha tenido palabras de agradecimiento para el alcalde de Cistierna, porque sin su colaboración las cosas hubieran sido "mucho más difíciles" para la familia que ya vive y convive en el municipio; para la empresa Seprolesa por contratar a Antonio y también a Valeriano y a Montserrat, los propietarios de la vivienda que se ha puesto en alquiler para que puedan instalarse.

La familia ha mostrado su gratitud a la Diputación de León, el Proyecto Arraigo y sus técnicas; a los propietarios de la vivienda alquilada en la que viven, que "se han convertido en unos abuelos adoptivos", y a la empresa que lo ha contratado, porque "no tendría significado sin una fuente de ingresos", según ha expresado Antonio. "Desde el primer momento hemos estado muy bien en el pueblo", ha asegurado.

"GRAN RETO" DE FRENAR LA DESPOBLACIÓN

Por su parte, Luis Mariano Santos ha resaltado durante su intervención la importancia de este programa que plantea la Diputación para el mundo rural, en una provincia que tiene el "gran reto" de frenar la despoblación. "Es importante dar un paso adelante, hablar de repoblar y este programa responde a esta necesidad", ha subrayado.

Finalmente, el responsable de la empresa adjudicataria, Enrique Martínez, ha destacado que la Diputación "está implicada" como ninguna Diputación de España en este aspecto y el pronóstico es "muy bueno". "Se pueden triplicar estas cifras el año que viene", ha concluido.