La Diputación de León prorroga hasta diciembre de 2026 el servicio de oficina financiera móvil

LEÓN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado en Junta de Gobierno la segunda prórroga del servicio de oficina financiera móvil, que se prestará durante un año más, desde el 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de ese mismo año, y que mantendrá las mismas condiciones pactadas en el contrato inicial, adjudicado a CaixaBank y formalizado el 1 de septiembre de 2023.

Para esta operación se ha autorizado disponer de gasto por importe de 312.167,90 euros, explica la institución académica a través de un comunciado.

El servicio llega actualmente a 171 localidades de la provincia y permite garantizar el acceso a servicios financieros a más de 34.000 personas. Para ello, CaixaBank opera con un total de tres 'ofimóvil' o 'bancobús' con los que se realizan las rutas asignadas.

La primera prórroga del contrato se puso en marcha en enero de 2024, cuando la Diputación de León y CaixaBank ampliaron a 108 poblaciones de la provincia el servicio de oficina financiera móvil, atendiendo en ese momento a 147 localidades en las que residían más de 25.000 personas.

El servicio de 'ofimóvil', también denominado 'bancobús', permite a los usuarios, sean o no clientes de la entidad, realizar las operaciones bancarias más habituales, entre las que destacan retirar efectivo, hacer ingresos y pagar recibos e impuestos en municipios que no disponen de oficina bancaria o con restricciones que limitan el acceso a los servicios financieros.

La Diputación destaca que un 70 por ciento de los usuarios tiene más de 70 años, lo que pone de manifiesto el "compromiso" de la Diputación y CaixaBank con el medio rural y con el colectivo sénior.

Este servicio se ha puesto en marcha a través del Centro de Innovación Territorial León Sostenible, conveniado entre la Diputación de León, a través del área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible que dirige el diputado Francisco Javier Álvarez y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"Desde la Diputación de León se está trabajando ya en un nuevo contrato para que una vez concluida esta segunda prórroga no haya un parón y se dé continuidad a la prestación de este servicio tan importante para la ciudadanía y el medio rural de la provincia", concluye la información.