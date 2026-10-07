La Diputación de León respalda a 45 municipios para mantener sus ferias agropecuarias en 2026

Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinada a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que organizan ferias agropecuarias durante 2026, con 45 municipios beneficiarios que celebran eventos vinculados a la producción agrícola, ganadera y agroalimentaria de sus respectivos territorios.

Todas las solicitudes presentadas en esta línea de ayudas, impulsada por el área de Desarrollo Rural que dirige la diputada Irene González, han sido estimadas.

La relación de beneficiarios pone de manifiesto la diversidad y el arraigo de estas celebraciones en la provincia, con ferias dedicadas al vino, la miel, la patata, el pimiento, el ajo, la ganadería, los productos autóctonos o las tradiciones vinculadas al campo leonés.

Entre los municipios beneficiarios se encuentran Almanza, Astorga, Barrios de Luna, Bembibre, Benavides, Cabrillanes, Cacabelos, Camponaraya, Carmenes, Carracedelo, Carrizo, Cea, Chozas de Abajo y Cistierna, con certámenes como el Festival de la Fresa, la Feria de la Miel, la Fiesta del Pastor, la Feria Agroalimentaria de Bembibre, la Feria del Vino del Bierzo y el Pincho o la Feria de la Patata, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

La resolución incluye también a Congosto, Fresno de la Vega, Gordoncillo, Gradefes, Igüeña, La Bañeza, La Ercina, La Vecilla, Mansilla de las Mulas, Oseja de Sajambre, Pajares de los Oteros, Páramo del Sil, Posada de Valdeón, Prioro, Puebla de Lillo, Riaño, Riego de la Vega, Sahagún, San Emiliano, Santa María del Páramo, Santa Marina del Rey, Sariegos, Valdelugueros, Valderrueda, Valdevimbre, Valencia de Don Juan, Vega de Espinareda, Vegacervera, Villablino, Villarejo de Órbigo y Villares de Órbigo.

Entre las celebraciones figuran la Feria del Pimiento de Fresno de la Vega, la Feria Vitivinícola de Gordoncillo, la Feria de la Patata de La Bañeza, la Feria del Tomate de Mansilla de las Mulas, la Feria del Vino Prieto Picudo de Pajares de los Oteros, la Feria de los Picos del Valle de Valdeón, la Fiesta de la Trashumancia de Prioro, el Concurso- Exposición de Ganado Caballar Hispano-Bretón de San Emiliano, la Feria Multisectorial y Agropecuaria de Santa María del Páramo, la Feria de la Cecina de Chivo de Vegacervera o el Certamen Provincial de Rebaños de Asturiana de los Valles de Villablino, entre otras.

Con esta convocatoria la Institución provincial mantiene su respaldo a unas celebraciones que ponen en valor los productos y recursos de cada territorio, dinamizan la actividad económica local y mantienen vivas tradiciones estrechamente vinculadas al medio rural leonés. La propuesta contempla un importe global de 400.000 euros para los 45 ayuntamientos beneficiarios, cuya distribución se ha realizado conforme a las bases de la convocatoria.