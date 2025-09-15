Diputación de León reúne el jueves a 114 municipios "en riesgo", según el Plan Infocal, para concretar medidas

LEÓN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha convocado una reunión para este jueves a los 114 ayuntamientos de la provincia "en riesgo" según el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Plan Infocal).

El encuentro tendrá lugar a las 10:00 horas en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura y servirá para concretar medidas preventivas de cara a próximas campañas, así como para escuchar las propuestas de los municipios con el objetivo de darlas traslado de forma conjunta tanto a la Junta como al Gobierno central.

El presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, ya avanzó el pasado viernes su intención de celebrar esta cita.

Así lo anunció tras la reunión mantenida con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con los máximos responsables de las diputaciones de la Comunidad, en la que recordó que las llamas han arrasado más de 130.000 hectáreas en la provincia y han afectado a más de medio centenar de municipios de los que han tenido que ser desalojadas más de 10.000 personas.

Con estos datos sobre la mesa, Álvarez Courel destacó que la Diputación de León trabajará para que los daños sufridos en la provincia se tengan "en consideración".

Una de las opciones que se plantea el presidente de la Diputación es precisamente la de que el Plan Montel pueda tener carácter plurianual para que se pueda actuar por parte de las diputaciones en anualidades diferentes y empezar a hacer limpiezas que ayuden a que los incendios no se propaguen antes de la llegada del verano.

Todo ello teniendo en cuenta, además, que en el Infocal hay municipios considerados como "de alto riesgo" que no disponen de los recursos necesarios para poder trazar planes para luchar contra los incendios.