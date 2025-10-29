La Diputación de León solicita reabrir el tramo entre Astorga y La Bañeza como ramal ferroviario para mercancías

LEÓN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de León celebrado este miércoles ha aprobado por unanimidad una moción presentada por la UPL para instar a ADIF y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a la reapertura del tramo Astorga-Valderrey-Riego de la Vega-La Bañeza como ramal ferroviario para mercancías.

Según el texto de la moción, se insta a los organizamos anteriormente citados a la creación de un grupo de trabajo técnico para la redacción de un convenio de colaboración con otras administraciones donde se fijen plazos, actuaciones y presupuestos para materializar esta iniciativa.

Igualmente, se solicita que la redacción de este proyecto se realice "a la mayor brevedad posible" en las oficinas técnicas de León con cargo a los correspondientes fondos europeos y que la intervención se realice de la manera "más flexible y rápida" posible.

El portavoz del grupo leonesista en la Diputación Provincial, Valentín Martínez Redondo, ha explicado que la zona a la que se refiere la moción se encuentra "castigada profundamente" por el cierre de la Azucarera de La Bañeza, que ha supuesto un perjuicio "bastante serio" para la provincia. "Desde la UPL no estamos dispuestos a más angustia", ha recalcado.

Por este motivo, ha presentado esta alternativa, ya que no resulta muy costosa, pero sería "muy eficiente" para los municipios de Astorga, La Bañeza y su entorno en cuanto a la movilidad de sus propias mercancías.

EJECUCIÓN "LO ANTES POSIBLE"

En este contexto, ha solicitado que se priorice la realización de los estudios oportunos para llevar a cabo la propuesta con el fin de que pueda ser ejecutada "lo antes posible". "Es urgente en esta provincia, ya que día a día estamos perdiendo población; somos la segunda provincia que más dependemos de las pensiones. Esta provincia se nos muere y no podemos dejar escapar ninguna oportunidad", ha añadido.

Por su parte, el portavoz del PP, David Fernández, ha expresado que la formación política está "totalmente de acuerdo" en que esta vía se abra a la circulación para revitalizar la zona.

NECESIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL

En este mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Vox, Fernando Prieto, que ha expresado que el hecho de reabrir este ramal ferroviario no es solo una propuesta técnica, sino "una necesidad económica, social y territorial para la zona".

En su opinión, se trata de un proyecto viable técnicamente y "políticamente urgente" que permitiría recuperar un eje industrial "estratégico" y favorecer la reactivación de una comarca "gravemente castigada" por el cierre de la Azucarera. "No se trata de nostalgia ferroviaria, sino de una oportunidad real de empleo, inversión y futuro", ha resumido.