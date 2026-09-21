Diputación de León y UPTA estudian vías de colaboración para dinamizar el medio rural con el refuerzo del emprendimiento

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (centro derecha), se ha reunido este lunes con el presidente de UPTA, Eduardo Abad (izquierda). - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA) estudian posibles líneas de colaboración para dinamizar el medio rural con el refuerzo del tejido emprendedor de la provincia.

Así se ha puesto sobre la mesa en la reunión mantenida este lunes entre el presidente de la Institución provincial, Gerardo Álvarez Courel; el vicepresidente de la Diputación para El Bierzo, Luis Alberto Arias; el presidente de UPTA, Eduardo Abad, y la vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio.

Durante el encuentro, los reporesentantes de la Diputación han trasladado al presidente de UPTA las acciones que se desarrollan en este ámbito, entre las que se encuentra el Plan de Emprendedores, la línea de ayudas destinada a realizar obras en polígonos industriales o los emprendimientos abiertos o reabiertos a gracias al Proyecto Repuebla.

En este contexto, Eduardo Abad ha expuesto la importancia de facilitar el relevo generacional en la provincia, así como el aprovechamiento de la capacidad emprendedora de las personas migrantes, quienes contribuyen a sostener la economía en multitud de municipios: "Considero que debemos dedicarle una atención especial a estas cuestiones para facilitar los trámites a aquellos que quieran emprender", ha apostillado.

Por su parte, Álvarez Courel ha detallado que el Plan de Emprendedores de la Diputación ha contado con 2.256.033 euros en este mandato, a lo que hay que sumar la convocatoria del presente ejercicio que se aprobará en el próximo pleno y cuenta con una consignación de un millón de euros. En total, desde que se puso en marcha el Plan en 2013, la Diputación ha concedido 7.255.770 euros a un total de 2.625 emprendedores de 530 localidades de la provincia. Para el presidente de la Institución provincial estas cifras evidencian que se trata de una iniciativa "exitosa y necesaria".

En cuanto a línea de subvenciones destinadas a realizar obras de modernización, adecuación, mejora o ampliación de áreas industriales o enclaves tecnológicos de titularidad de ayuntamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes, desde 2022 se han otorgado 10,3 millones de euros en tres planes diferentes para más de una veintena de municipios, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Por último, mediante el Proyecto Repuebla, que busca combatir la despoblación y reactivar el medio rural de la provincia, se ha posibilitado la apertura o reapertura de 18 emprendimientos, lo que se traduce en 17 altas de autónomos en diversos sectores, además de tres en proceso y otros tres trasladados. A ello hay que sumar más de 60 puestos de trabajos cubiertos por cuenta ajena.