La Diputación licita la adecuación del sendero GR-86 y el aula de Garray dentro del proyecto de la Celtiberia Soriana

SORIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria ha licitado la adecuación del sendero GR-86, la plataforma de digitalización y la adecuación del aula de Garray dentro del proyecto de la Celtiberia Soriana.

La última Junta de Gobierno de la Diputación provincial, celebrada el pasado 30 de diciembre, aprobó cinco expedientes de contratación incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Celtiberia Soriana por un importe total de 644.952 euros.

Los proyectos están financiados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la Unión Europea, Next Generation, han informado a Europa Press fuentes de la institución provincial.

En concreto, el primer expediente de contratación es el relativo al servicio de adecuación del Sendero GR-86 con el objeto de favorecer la conexión entre los recursos del Patrimonio Natural y Cultural de la Celtiberia Soriana por un importe de 286.383,48 euros, IVA incluido.

El segundo es la contratación del servicio de desarrollo de una plataforma de digitalización de las rutas Celtigravel y puesta en marcha de una aplicación móvil (APP) que integre señalización inteligente y promueva turísticamente la red de Rutas BTT y Gravel de Soria que cuenta con un presupuesto de 95.443,59 euros.

Por otro lado, un tercer expediente se dirige a la contratación de la obra de rehabilitación parcial del Aula Arqueológica de Garray, dentro del Plan de Obras Propias de la institución de 2025, con un presupuesto base de licitación de 200.000 euros.

Un cuarto es el relativo al servicio de ejecución para la musealización de los yacimientos de las eras de Ciadueña, Ucero y Alto Casares por un importe de 30.000 euros. Finalmente, el quinto expediente es para el servicio de renovación y adecuación del espacio expositivo del yacimiento de Los casares de San Pedro Manrique con un presupuesto de 33.124.96 euros.