Diputación de Palencia aborda con 18 ayuntamientos de Cervera la "solución definitiva" para el abastecimiento de agua

PALENCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto al diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, ha abordado con los alcaldes de 18 municipios del entorno de Cervera de Pisuerga la búsqueda de "una solución definitiva" al abastecimiento de agua.

Se trata de la segunda fase del Plan Provincial del Agua y se trata "de un gran reto para la Diputación de Palencia y para toda la provincia", ya que se trata de garantizar agua en cantidad "suficiente y de calidad" para todos los pueblos, como ha aseverado Armisén, quien ha apuntado que tras la primera fase de diagnóstico para conocer cómo está el suministro en cada municipio, "ahora hay que buscar la mejor solución".

En este sentido, la presidenta de la institución provincial ha explicado que se trata de establecer "prioridades en las inversiones" y avanzar "en lo que tiene que ser la solución definitiva de calidad y cantidad del agua" en la provincia, porque "hablar de agua es hablar de vida y es uno de los elementos imprescindibles para la lucha contra el reto demográfico".

En la primera fase de diagnóstico se ha podido comprobar que la provincia cuenta con recursos hídricos suficientes, aunque existen localidades con problemas estructurales de escasez o contaminación en origen, que se intensifican en verano debido al aumento de población estacional y al descenso de caudales.

Asimismo, se constata que los sistemas mancomunados, que abastecen aproximadamente al 16 por ciento de la población, ofrecen mejores resultados en calidad y eficiencia económica. También se han detectado desequilibrios entre las demandas teóricas y los consumos reales en determinados sistemas, así como necesidades importantes de inversión derivadas de la obsolescencia o insuficiencia de infraestructuras.

La elaboración del Plan Provincial del Agua se enmarca dentro de la Agenda Rural de Palencia, documento que marca la hoja de ruta de todas las acciones que pone en marcha la Institución de "manera estratégica" para avanzar en la lucha contra el reto demográfico y la igualdad de oportunidades entre los que viven en el medio rural y urbano.

Por su parte, Urbano Alonso ha explicado a los presentes que "independientemente de este plan", la institución provincial seguirá atendiendo las necesidades de los municipios en esta materia, a través de los Planes Provinciales "y a través de los programas propios".

"La institución provincial tiene una cosa clara, que es la prioridad del abastecimiento, la mejor calidad y las mejores condiciones para los municipios de la provincia", ha asegurado Alonso..