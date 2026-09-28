Diputación de Palencia abre la convocatoria de ayudas a los ayuntamientos para planes de Agenda Urbana con 236.858 euros

PALENCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha publicado en el BOP la convocatoria de subvenciones en especie, dotada con 236.858,82 euros, para que los ayuntamientos de la provincia con una población de entre 700 y 20.000 habitantes puedan solicitar la elaboración de sus Planes de Acción de Agenda Urbana Local, en el marco de la Agenda Rural Provincial.

La Diputación facilitará a los municipios beneficiarios, sin coste para los ayuntamientos, la asistencia técnica necesaria para la elaboración y aprobación de estos planes para definir proyectos y actuaciones estratégicas adaptadas a las necesidades de cada territorio.

Los trabajos serán contratados directamente por la Diputación de Palencia y los municipios seleccionados deberán colaborar facilitando la información necesaria, participando en las reuniones de seguimiento y aprobando posteriormente su Plan de Acción Local en Pleno antes del 28 de abril de 2028.

Los ayuntamientos interesados podrán presentar su solicitud hasta el martes 27 de octubre de 2026.