Diputación de Palencia alcanza la "deuda cero" por primera vez en su historia

PALENCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha aprobado en pleno una modificación de crédito por la que se destina el superávit del ejercicio 2024 a la amortización total de la deuda de la institución, por un importe de 7,3 millones de euros.

Con esta operación, la Diputación cumple con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loepsf) y alcanza por primera vez en su historia la "deuda cero".

Tal y como ha detallado la vicepresidenta y diputada delegada de Hacienda y Administración General, María José de la Fuente, la medida responde a la "obligación legal de destinar el superávit a la amortización del endeudamiento por falta de Presupuestos Generales del Estado".

Esta normativa impide destinar esos fondos a inversiones financieramente sostenibles, como se venía haciendo en ejercicios anteriores, lo que "limita" la posibilidad de ejecutar inversiones adicionales en proyectos y servicios para la provincia.

La responsable del área de Hacienda ha insistido durante su intervención en que la Loepsf obliga a que los superávits y los ingresos extraordinarios se destinen a la reducción del endeudamiento público, bajo sanción expresa en caso de incumplimiento.

En este sentido, la vicepresidenta ha lamentado que esta también destacado "la buena salud financiera" de la institución provincial, y se ha referido al "breve plazo" de pago a proveedores y la "buena gestión" de fondos líquidos por parte tesorería.

Finalmente, ha lamentado que la "gestión" del Gobierno y la "ausencia de presupuestos" haya dejado "sin posibilidad de realizar mayores inversiones algo que perjudica a las entidades locales menores y "no ayuda frente el reto demográfico".

El pleno ha conocido, además, que la el plazo medio de pago a proveedores en el último mes ha sido de 10,84 días, "muy por debajo" del límite legal de 30 días establecido para las administraciones públicas.

La modificación de crédito aprobada incluye una partida de 367.000 euros destinada al Consorcio para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos Urbanos de Burgos, con el fin de cubrir los gastos excepcionales derivados del traslado y tratamiento de residuos durante la saturación y obras de ampliación de las instalaciones de Palencia.

REORGANIZACIÓN

En otro orden de cosas, el Pleno de la Diputación Provincial ha aprobado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para el año 2025, que incluye la creación y reorganización de plazas en varios servicios. En concreto, se crean 16 plazas y se amortizan ocho.

Destaca la creación de nueve plazas de bomberos en el servicio de Industria, Protección Civil y Extinción de Incendios, distribuidas en tres para cada uno de los nuevos parques construidos en Aguilar de Campoo y Saldaña, y otros tres para el alfoz.

En Servicios Sociales, se crean cuatro plazas: un técnico superior psicólogo, un técnico de administración general, un técnico medio de Servicios Sociales y un auxiliar administrativo para el CEAS de Cervera de Pisuerga.

En Tesorería y Recaudación se incorpora un administrativo en Cervera de Pisuerga, mientras que en Desarrollo Rural y Medio Ambiente se crea una plaza de Peón Agrícola en la Finca Dehesa de Tablares.

En Servicios Técnicos se desarrolla un nuevo puesto de jefe de sección de GIS en sustitución de jefe de sección de la EIEL y en Secretaría General, se crea una plaza de técnico medio de Administración General. Finalmente, en el Servicio de Cultura crea una plaza de técnico medio de Administración General.

En la Escuela Universitaria de Enfermería se amortizan cinco plazas de profesor y en Deportes se amortizan, igualmente, dos puestos de trabajo de técnico auxiliar, así como otra más en el Servicio de Asistencia a Municipios. Estas amortizaciones se corresponden con plazas vacantes o por imposibilidad de ocupar.