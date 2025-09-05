Diputación de Palencia ayuda con 176.000 euros a 88 jóvenes a comprar su vivienda en el medio rural. - ENRIQUE CAÑA

PALENCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia destinará 176.000 euros para ayudar a 88 jóvenes de la provincia a comprar, construir, reformar o rehabilitar sus viviendas en el ámbito rural, según recoge hoy viernes el Boletín Oficial de la Provincia.

Las ayudas alcanzan este año una "cifra récord" gracias al incremento del presupuesto de la convocatoria respecto al ejercicio anterior, tal y como ha señalado la Diputación, que insiste en "reforzar su compromiso con los jóvenes que quieren vivir en el medio rural".

El aumento de la partida de esta ayuda se enmarca en el Plan +10 de inversiones extraordinarias, que ha elevado el presupuesto de ayudas hasta 200.000 euros este 2025, el doble que en 2024. Esta línea de apoyo se ha distribuido en 130.000 euros para compra de vivienda y 70.000 euros para rehabilitación, construcción o reforma, adaptándose a las necesidades reales de los jóvenes en los pueblos palentinos.

La mayoría de las ayudas, un total 85, han sido para la compra de la primera vivienda, mientras que la tres restantes se han destinado para la reforma o rehabilitación. Todos los jóvenes beneficiarios reciben gracias a esta convocatoria de ayudas 2.000 euros.

El objetivo de esta línea de ayudas es contribuir a fijar población en el medio rural y fortalecer la igualdad de oportunidades, incentivando a los jóvenes a iniciar en los pueblos de la provincia su proyecto de vida y consolidando la estrategia provincial frente al reto demográfico, tal y como ha destacado la Institución Provincial.

En la convocatoria de 2024, 101 jóvenes se beneficiaron de estas ayudas. Además, la Diputación mantiene abiertas otras líneas de apoyo a ayuntamientos, juntas vecinales y particulares para la reforma, compra o rehabilitación de viviendas, con una dotación global que supera los 1,5 millones de euros en 2025.