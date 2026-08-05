Diputación de Palencia concede 290.085 euros a 104 ayuntamientos para adquirir maquinaria municipal

PALENCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas de la Diputación de Palencia para la adquisición de maquinaria municipal se han resuelto en favor de 104 ayuntamientos con una inversión de 290.085 euros.

Estas ayudas, que se convocan por segunda vez, tienen como finalidad contribuir a la mejor prestación de los servicios municipales a través de la compra de maquinaria y utillaje necesarios para su ejecución.

La convocatoria anterior, de 2024 se cerró con un total de 89 ayuntamientos beneficiarios y una inversión de 234.500 euros.

Con estas ayudas se subvencionan la adquisición de maquinaria inventariable municipal, hasta un máximo de dos, es decir el conjunto de máquinas utilizadas para el funcionamiento operativo de los servicios públicos por parte de la entidad local.

También se consideran subvencionables, los gastos de inversión en utillaje, el conjunto de utensilios o herramientas que se pueden emplear con la maquinaria y los elementos de transporte interno destinados al transporte de personal, animales, materiales y mercancías dentro de talleres o instalaciones análogas, sin salir al exterior, tales como carretillas elevadoras, carros de plataforma y transpaletas.